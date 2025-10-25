ETV Bharat / state

नहाय खाय के साथ आज से छठ पर्व की शुरुआत, मंत्री आशीष सूद ने लिया तैयारियों का जायजा

आज से छठ महापर्व की शुरूआत हो गई है, आज नहाय खाय का दिन है, चलिए जानते हैं आज के दिन की महत्वता

आज नहाय खाय का दिन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 25, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 12:59 PM IST

नई दिल्ली: छठ महापर्व की आज से नहाय खाय के साथ ही शुरुआत हो गई है. आज से शुरू हो रहे इस पर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 28 अक्टूबर को होगा. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की अर्ध्य और चौथे दिन उगते अर्घ्य देते हुए समापन होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि पर छठ पूजा मनाई जाती है.

नहाय-खाय का महत्व
नहाय खाय का शाब्दिक मतलब होता है स्नान करके भोजन करना. पंडित राहुल कुमार शास्त्री बताते हैं, वैसे तो धार्मिक दृष्टि से हर दिन स्नान करके ही भोजन करने के लिए कहा गया है. लेकिन छठ के नहाय खाय में व्रती नदियों और तालाब में स्नान करके स्वयं अपने हाथों से अरबा चावल यानी कच्चा चावल का भात बनाते हैं और फिर कद्दू जिसे लौकी और घीया भी कहा जाता है उसकी सब्जी बनाते हैं फिर सरसों के साग को भी पवित्रता पूर्वक पकाते हैं. इन्हीं को भोजन रूप में मात्र एक बार ग्रहण करते हैं.

पंडित राहुल कुमार शास्त्री ये भी बताते हैं कि नहाय खाय का संबंध मूल रूप से शुद्धता से है. व्रती अपने आप को सात्विक और पवित्र करके छठ मैया के सामने उपस्थित हों इसलिए पवित्रता और आत्मशुद्धि के लिए छठ पर्व के पहले दिन यानी नहाय खाय के दिन स्नान करके एक समय नमक वाला भोजन करते हैं. फिर अगले दिन खरना को नमक का त्याग करके एक समय मीठा भोजन करते हैं जो गुड़ में बना होता है. तीसरे दिन निर्जल होकर व्रत करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ का पर्व पूर्ण होता है. किसी भी और पर्व में पवित्रता पर इतना जोर नहीं दिया गया है जितना की छठ पर्व में दिया गया है.

पर्व का प्रकृति से गहरा रिश्ता
छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल दिवाली की चतुर्थी को नहाए-खाय से हो जाती है. अगले दिन खरना फिर षष्ठी शाम और सप्तमी सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ पूजा की समाप्ति हो जाती है. महिलाएं करीब 36 घंटे निर्जला व्रत परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं. सप्तमी तिथि की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पानी पीती हैं.

छठी मइया फाउंडेशन के अध्यक्ष, संदीप कुमार दुबे ने बताया कि “छठ कोई साधारण पर्व नहीं, यह जीवन का सत्य है. यह सूर्य और प्रकृति की पूजा के माध्यम से सत्य, शुद्धता और संतुलन का संदेश देता है. जब संसार भौतिकता की ओर भाग रहा है, तब छठ हमें स्मरण कराता है कि सत्य वहीं है जहाँ प्रकृति है, मातृत्व है और श्रम का सम्मान है."

छठ का मूल दर्शन यह है कि सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व. पर्यावरण, जल, और स्वच्छता के साथ सीधा संबंध. वह कहते हैं, यह पर्व दिखावे से नहीं, आस्था और अनुशासन से जुड़ा है. “सत्य” वही है जो व्यक्ति को अंतरात्मा से जोड़ दे. इस पर्व का प्रकृति से गहरा रिश्ता है क्योंकि व्रत से लेकर पूजा तक जितनी सामग्री इस्तेमाल की जाती है सब प्रकृति से जुड़ी है. इस पर्व की पूजा मन्दिरों में न होकर नदी, तालाब के किनारे प्रकृति की गोद में होती है. फल और पूजा की सामग्री रखने के लिए बांस की डलिया या सूप का उपयोग होता है. पूजा में महिलाएं ठेकुआ, मालपुआ, खीर, खजूर, चावल के लड्डू, चूरा और अनेकों किस्म के फलों का उपयोग करती हैं. छठ महापर्व के केन्द्र में कृषि, मिट्टी और किसान हैं. धरती से उपजी हुई हर फसल और हर फल-सब्जी इसका प्रसाद है. मिट्टी से बने चूल्हे पर और मिट्टी के बर्तन में नहाय-खाय, खरना और पूजा का हर प्रसाद बनाया जाता है. बांस से बने सूप में पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य दिया जाता है. एक जगह का सामान दूसरी जगह भेजा जाता है.

आइये जानते हैं छठ पर्व की तिथियां

  • पहला दिन नहाय खाय 25 अक्टूबर
  • दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर
  • तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर
  • चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ्य 28 अक्टूबर

मंत्री आशीष सूद ने किया छठ घाटों का दौरा
दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. इसके अलावा दिल्ली के कालिंदी कुंज में छठ की तैयारियां की जा रही है.

छठ पूजा की तैयारियों पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि "दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम मिलकर काम कर रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि छठ के पावन पर्व पर घाट साफ-सुथरे होने चाहिए. लाखों लोग आएंगे. किसी भी तरह की गंदगी न हो और किसी को परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है."

बता दें कि दिल्ली में इस बार सरकार ने छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस वर्ष व्यापक तैयारियां की हैं. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वारों पर पुष्पवर्षा की तैयारी है. पिछले वर्ष जहां करीब 900 घाटों पर पूजा हुई थी, इस वर्ष यमुना तट के अलावा दिल्ली में करीब 1300 अन्य स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा. यमुना तट पर 17 भव्य मॉडल घाट होंगे वहीं दिल्ली में हर सब डिवीजन के स्तर पर भी मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है. करीब 200 घाटों पर भोजपुरी और मैथिली में धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी.

