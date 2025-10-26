ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: दुर्ग कलेक्टर और SSP ने भिलाई के तालाबों का जायजा लिया, सफाई पर विशेष ध्यान

दुर्ग: देशभर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. नहाए खाए की रस्म के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, 4 दिन तक चलने वाले इसे पर्व में आज 26 अक्तूबर को निर्जला व्रत के साथ खरना की परंपरा निभाई जा रही है. वहीं 27 अक्टूबर को तालाबों में शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा. इसके लिए दुर्ग जिले में भी तैयारी पूरी हो चुकी है. कलेक्टर ने खुद भिलाई के तालाबों का जायजा लिया और अधिकारियों से तैयारी से जुड़ी जानकारी ली.

दुर्ग कलेक्टर और SSP ने भिलाई के तालाबों का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्व के बाद फिर होगी तालाब की सफाई: प्रशासनिक तौर पर तालाबों की साफ सफाई और लाइटिंग समेत सभी व्यवस्था हो चुकी है. इसी का जायजा लेने दुर्ग जिला कलेक्टर अभिषेक सिंह पहुंचे थे. इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडे भी मौजूद रहे. कलेक्टर ने बताया कि पर्व की समाप्ति के बाद दोबारा तालाबों की सफाई कराई जाएगी.