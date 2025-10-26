ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: दुर्ग कलेक्टर और SSP ने भिलाई के तालाबों का जायजा लिया, सफाई पर विशेष ध्यान

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तालाबों का भ्रमण कर छठ पर्व की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए.

छठ महापर्व 2025- भिलाई के तालाबों का जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: देशभर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. नहाए खाए की रस्म के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, 4 दिन तक चलने वाले इसे पर्व में आज 26 अक्तूबर को निर्जला व्रत के साथ खरना की परंपरा निभाई जा रही है. वहीं 27 अक्टूबर को तालाबों में शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा. इसके लिए दुर्ग जिले में भी तैयारी पूरी हो चुकी है. कलेक्टर ने खुद भिलाई के तालाबों का जायजा लिया और अधिकारियों से तैयारी से जुड़ी जानकारी ली.

पर्व के बाद फिर होगी तालाब की सफाई: प्रशासनिक तौर पर तालाबों की साफ सफाई और लाइटिंग समेत सभी व्यवस्था हो चुकी है. इसी का जायजा लेने दुर्ग जिला कलेक्टर अभिषेक सिंह पहुंचे थे. इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडे भी मौजूद रहे. कलेक्टर ने बताया कि पर्व की समाप्ति के बाद दोबारा तालाबों की सफाई कराई जाएगी.

ट्रैफिक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं. पानी की सफाई के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, पर्व के बाद फिर से सफाई अभियान चलाया जाएगा- अभिषेक सिंह कलेक्टर दुर्ग

ये काफी बड़ा त्योहार है, जिसके चलते पार्किंग के अलावा गोताखोर और पुलिस के जवान जितने भी घाट हैं वहां तैनात किए जाएंगे- विजय अग्रवाल, दुर्ग एसएसपी

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि छठ पर्व पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी.

इन घाट और तालाब का जायजा लिया गया: पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सेक्टर- 7, सेक्टर- 2, खुर्सीपार के बापू नगर और सूर्य कुंड तालाब, बैकुंठ धाम, कैंप वन मुक्तिधाम तालाब और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सूर्य कुंड तालाब पहुंचे थे. यहां पानी की शुद्धता समेत कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

छठ महापर्व 2025 से जुड़ी अहम तारीखें

  • 25 अक्टूबर: नहाय-खाय के साथ महापर्व का शुभारंभ और संध्या को अरपा मैया की महाआरती.
  • 26 अक्टूबर: खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा.
  • 27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त के समय अर्घ्यदान)
  • 28 अक्टूबर: प्रातः अर्घ्य (सूर्योदय के समय अर्घ्यदान)
