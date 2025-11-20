ETV Bharat / state

छतरपुर के हजारों युवाओं का सपना है वुडन फर्नीचर क्लस्टर, बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर?

छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने इस योजना के लिए लकड़ी कारोबारियों को दी जाने वाली 75 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को शासकीय दरों पर भी उपलब्ध कराई थी. इस जमीन पर फर्नीचर से जुड़ी हर सामग्री का उत्पादन होना था यानी कील, गोंद से लेकर फर्नीचर से जुड़ी हर चीज. एक ही स्थान पर फर्नीचर की सभी चीजों का निर्माण होने से परिवहन सहित अन्य कई खर्च बचते और फर्नीचर के दाम भी घटते. साथ ही साथ शासन की मंशा अनुसार हजारों युवाओं को यहां रोजगार भी मिलता.

छतरपुर जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे जिले का इतिहास हो, खजुराहो के मंदिर हों या बागेश्वर धाम, लेकिन इसके साथ ही यहां मिलने वाला सागौन और इसका फर्नीचर देश भर में मशहूर है. सरकार इस फर्नीचर की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए फर्नीचर क्लस्टर बनाना चाहती थी. लेकिन आज भी ये योजना सिर्फ कागजो में दौड़ रही है.

छतरपुर : मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर जिले में लोगों को घर बैठे रोजगार मिले और पलायन रुके. इसी मंशा के अनुसार 2019 में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी, जो थी एक जिला एक उत्पाद. साल 2019 में शुरू हुई ये योजना के तहत छतरपुर जिले को वुडन फर्नीचर क्लस्टर के रूप में विकसित करने की प्लानिंग थी, इससे जिले के लकड़ी कारीगरों, छोटे उद्योगपतियों और फर्नीचर कारोबारियों को एक साथ लाया जाता और रोजगार का सृजन होता पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं.

उद्योग विभाग की लापरवाही या कुछ और?

सब कुछ होने के बाद भी जिले के उद्योग विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ओर हीलाहवाली के चलते आज भी फर्नीचर क्लस्टर अधर में लटका हुआ है. और ये योजना सिर्फ कागजों में दौड़ रही है. इतना ही नहीं 20 साल पहले भी छतरपुर जिले के फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जमीन दी गई थी. 200 से ज्यादा व्यापारियों ने यूनिट लगाने के लिए जमीन ली लेकिन 13 साल तक उस जमीन पर भी कोई उद्योग आज तक नहीं लग सका.

20 साल पहले मिली सौगात,आज भी अटकी (Etv Bharat)

मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी

आज छतरपुर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए दो बड़ी यूनिट है. एक चन्द्रपुरा उद्योग ओर दूसरा धामची लेकिन विभाग के द्वारा व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण आज भी कोई यूनिट काम नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा ये है कि युवा बेरोजगार हैं और इलाके में पलायन हो रहा है. वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने इस मामले को लेकर कहा, '' विभाग से मामले में बात की जाएगी और जल्द ही यूनिट शुरू करवाई जाएगी.''

आज भी यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव (Etv Bharat)

20 साल पहले मिली सौगात,आज भी अटकी



छतरपुर जिले को फर्नीचर क्लस्टर के लिए पहली यूनिट 20 साल चन्द्रपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में मिली थी, दिसम्बर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी,जिसे छतरपुर जिले की पहली औद्यगिक क्षेत्र की सौगात कहा जाता था. लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हो पाया. छतरपुर से पन्ना रोड पर ग्राम चन्द्रपुरा के समीप उद्योग विभाग द्वारा 125 एकड़ जमीन पर फर्नीचर उद्योग की स्थापना की तैयारी थी. इसके लिए व्यापारियों को लगभग 200 भूखण्ड आवंटित किए गए थे, लेकिन भूमि पहाड़ी व अविकसित थी, यहां पर विभाग ने पिछले 13 सालों में न तो बिजली पहुंचाई और न ही सड़क व पानी का इंतजाम किया, इसलिए व्यापारी भी इन भूखण्डों पर अपने उद्योग स्थापित नहीं कर पाए, विभाग कागजी घोड़े दौड़ाता रहा.

छतरपुर के हजारों युवाओं का सपना है वुडन फर्नीचर क्लस्टर (Etv Bharat)

फर्नीचर क्लस्टर के लिए फिर मिली 43 एकड़ जमीन



फर्नीचर उद्योग को बढ़ाने के लिए तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने मार्च 2021 में 43 एकड़ भूमि को क्लस्टर के लिए आरक्षित कर दी थी, इसके बाद लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हुईं. जिसमें उद्योग मंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और 100 से अधिक फर्नीचर कारोबारी शामिल हुए. धामची गांव में 43 एकड़ जमीन चिन्हित की गई. यह जगह फोरलेन हाईवे से 300 मीटर की दूरी पर थी, और लॉजिस्टिक व परिवहन के लिहाज से सुविधाजनक मानी जा रही थी. राजस्व विभाग ने सीमांकन कर इसे उद्योग विभाग को सौंप दिया लेकिन उद्योग विभाग आज तक इस जमीन पर कुछ नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा जिले के व्यापारी,बेरोजगार युवा और रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे लोग भुगत रहे हैं.

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था फर्नीचर उद्योग



जिले के औद्योगिक क्षेत्र चंद्रपुरा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी सामने आने के बाद उद्योग विभाग के जीएम और प्रभारी को निलंबित किया गया। इसके बाद विभाग में हलचल तो आई, लेकिन वुडन क्लस्टर की प्रक्रिया अब भी धीमी है. जानकारों का कहना है कि क्लस्टर को बैकफुट पर रखा गया है.

वहीं, जब फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा, '' वुडन क्लस्टर से 1200 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी. कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनने से छोटे कारीगरों को आधुनिक मशीनों और तकनीक की सुविधा मिलती, उनकी आय बढ़ती और छतरपुर जिला देश के बड़े फर्नीचर उद्योग का हब बनता. जमीन फोरलेन से नजदीक होने के बावजूद उद्योग विभाग कोई ठोस कदम नही उठा रहा है,सरकार की मंशा है जिले में उद्योग लगे लेकिन अधिकारी पानी फेर रहे है.

लघु उद्योग भारती के प्रांतीय सहसचिव बृजेन्द्र गुप्ता बताते हैं, '' विभाग की उदासीनता के चलते कोई भी यूनिट आज तक चालू नहीं हो पाई. सागर में इन्वेस्टर मीट के दौरान हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए थे लेकिन आज तक कुछ नही हुआ. सीएम तो चाहते हैं छतरपुर में फर्नीचर उद्योग लगे, लेकिन अधिकारी ना होने के कारण कुछ नहीं हो रहा. लोग पयालन कर रहे है,बेरोजगारी बढ़ रही है,यूनिट लगती तो हजारों लोगों को काम मिलता.