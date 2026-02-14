ETV Bharat / state

छतरपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत से बवाल, पुलिस बोली बाथरूम जाकर सुसाइड किया

छेड़छाड़ के आरोप में राजनगर थाने लाया गया था आरोपी, टॉयलेट के बहाने निकला फिर आई मौत की खबर, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

CHHATARPUR MAN KILLED HIMSELF in police station
घटना के बाद राजनगर थाने पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 10:26 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:34 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर से शनिवार शाम एक बड़ी घटना सामने आई है, यहां राजनगर थाने में एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत की खबर ने जिले के पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया है. मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं. मृतक की पहचान राजेश पटेल के रूप में हुई है, जिसे शनिवार सुबह छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत कैसे?

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह 11 बजे राजेश पटेल को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था. राजेश को शांति भंग करने की धारा में गिरफ्तार कर थाने में बंद किया गया था. जिसके बाद कथित तौर पर शाम करीब पांच बजे पुलिस कस्टडी में उसने आत्महत्या कर ली. घटना की भनक लगते ही पुलिस स्टाफ आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के भाई निखित पटेल ने कहा, '' मेरी भाई को दो लोग सिविल ड्रेस में उठा लाए थे, पापा लोग पहुंचे तो पता चला वो खत्म हो गया. पुलिस वाले बोल रहे हैं फांसी लगाई है, पर इन लोगों ने मारपीट की थी.''

rajesh patel suicide inside police station rajendra nagar chhatarpur mp
मृतक राजेश पटेल (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने घेरा थाना, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे

थाने के भीतर हुई इस घटना ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं. आरोपी का शव थाने में ही रखा हुआ है. घटना के बाद थाने में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. धीरे-धीरे ग्रामीण भी बड़ी तादाद में थाने के बाहर जुट रहे हैं.

परिजनों ने लगाए मारपीट के आरोप (Etv Bharat)

पुलिस पर पैसों की डिमांड और मारपीट के आरोप

घटना की खबर मिलने के बाद मृतक राजेश पटेल के परिजन भी थाने पहुंच गए हैं. परिजन और ग्रामीण थाने के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. मृतक के पिता किशोरी पटेल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया, " थाने की पुलिस द्वारा 50 हजार रुपए की मांग की जा रही थी. पैसा नहीं मिलने पर मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट की जा रही थी. पुलिस कह रही है कि उसने आत्महत्या कर ली." जिला एसपी अगम जैन ने बताया, "आरोपी बाथरूम के बहाने गया और आत्महत्या कर ली, मामले की जांच की जा रही है." वहीं, इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

