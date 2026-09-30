छतरपुर का युवक दुबई की जेल में बंद, वतन वापसी के लिए परिजनों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार
रोजगार की तलाश में छतरपुर से दुबई गया युवक पहुंचा जेल, रिहाई के लिए परिजन ने पीएम मोदी से की अपील. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:11 PM IST
छतरपुर: शहर कोतवाली थाना इलाके के सारनी गांव का एक युवक काम की तलाश में दुबई गया था लेकिन अब वह जेल में बंद है. बीते साल वह काम की तलाश में एजेंट के सहारे दुबई गया था, उसके साथ गए उसके दो साथी तो लौट आए लेकिन वह नहीं लौटा. पिता ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला बेटा जेल में बंद है. अब परिवार ने सरकार से बेटे की वतन वापसी की गुहार लगाई है.
काम की तलाश में अमर गया था दुबई
सारनी गांव का रहने वाला 23 साल का अमर कुशवाहा पिछले साल 2025 में काम की तलाश में दुबई गया था. पिता बलवान कुशवाहा ने बताया, "उनका बेटा अमर 13 मई 2025 को काम की तलाश में दुबई गया था. 16 मई को दुबई पहुंचा, उसके साथ सारनी गांव का ही रहने वाला रियाज खान और नरेश आहिरवार भी गए थे. इन सभी को एक निजी कंपनी का एजेंट पप्पू सिंह लेकर गया था. ये सभी पेंटर का काम करने के लिए दुबई गए थे. वहां इन्होंने जनवरी 2026 तक कंपनी में काम किया फिर कंपनी छोड़ दी."
'बिहार के युवक ने किया बैंक लोन फ्रॉड'
पिता बलवान कुशवाहा ने बताया, "कंपनी में बिहार के एक युवक रियाज अंसारी ने भारत भेजने के बहाने मेरे बेटे से कुछ कागजात ले लिए और मेरे बेटे के साथ बैंक लोन का कोई फ्रॉड कर दिया. इसके बाद अंसारी नाम का व्यक्ति मेरे बेटे को दुबई के अल बरशा थाना ले गया कि ये लोग तुम्हें भारत भिजवा देंगे लेकिन वहां की पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया. करीब 15 से 20 दिन से अमर जेल में बंद है. बेटे के साथ गए दोनों युवक 3 फरवरी 2026 को गांव लौट आए लेकिन मेरा बेटा अमर दुबई की जेल में बंद है. उसके वीजा पर रोक लग गई."
एसपी रजत सकलेचा ने बताया, "इस मामले में आवेदन मिला है और पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं. बिहार का जो युवक है उसकी भी तलाश कर रहे हैं, जो भी संभव मदद होगी की जाएगी."
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'एसपी से लेकर जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार'
पिता बलवान कुशवाहा ने बताया, छतरपुर एसपी से लेकर भोपाल तक कई बार गुहार लगाई, विधायक, सांसद को भी लिखित में आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही है." पिता ने बेटे के वतन वापसी के लिए शासन-प्रशासन के साथ विदेश मंत्रालय से मदद की मांग की है. बेटे की वेतन वापसी के लिए पिता लगातार शासन और प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, अब उसे पीएम मोदी से ही उम्मीद है और उन्होंने पीएम मोदी से बेटे के वतन वापसी की गुहार लगाई है.