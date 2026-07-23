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छतरपुर के सटई में दर्द से तड़पता रहा युवक, डॉक्टर नदारद, मौत से गुस्साए ग्रामीण उबले

सटई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. गुरुवार को सीने में दर्द से तड़पते युवक की अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलने के कारण मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि यदि तत्काल उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सटई बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

छतरपुर : छतरपुर जिले के अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित सटई के अस्पताल में घोर लापरवाही देखने को मिली. सीने में दर्द से कराहते युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला. परेशान परिजन युवक को जिला अस्पताल के लिए लेकर रवाना हुए लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया. मौत से भड़के ग्रामीणों ने सटई में चक्काजाम कर दिया.

पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि 35 वर्षीय मतथू पाल को परिजन अपने गांव बहारगंज से सटई के अस्पताल लेकर पहुंचे. उसे अचानक सीने में तेज दर्द उठा था. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सटई में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला. यहां डॉक्टर नहीं मिलने के कारण परिजन उसे जिला अस्पताल छतरपुर लेकर रवाना हुए. लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की.

CMHO ने दिया जांच का आश्वासन

मृतक के भांजे कामता पाल ने बताया "सटई अस्पताल में हमेशा डॉक्टरों की अनुपस्थिति रहती है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. कई बार शिकायतों के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ. इसका खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है." चक्काजाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनीता बिंदुआ सहित 4 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित तैनाती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. बड़ी मुश्किल से चक्काजाम खोला गया. CMHO आरपी गुप्ता का कहना है "मामला मेरे संज्ञान में है. जांच में जो भी तथ्य मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी."