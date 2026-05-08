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कांग्रेस विधायक बनने की चाहत में गंवाए 6 लाख रुपये, न टिकट मिली और न वापस रकम

छतरपुर में युवक ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट दिलाने के नाम पर कांग्रेस नेता ने 6 लाख रुपये हड़प लिए.

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कांग्रेस नेता ने भास्कर राव ने राजनीतिक साजिश बताया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : खुद को आदिवासियों के लिए काम करने वाले और सक्रिय कांग्रेसी बताने वाले एक युवक के साथ विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की गई. ठगी के शिकार युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक कांग्रेस नेता ने साल विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 6 लाख रुपये ठगे."

कमलनाथ का राजनीतिक सलाहकार बताया

पीड़ित युवक अरुण यादव ने छतरपुर के सिविल लाइन थाने में दी शिकायत में कहा "कांग्रेस नेता भास्कर राव रोकड़े ने उसके साथ ठगी की है. मामला 2022 का है." शिकायतकर्ता अरुण यादव का कहना है "मैं यूपी के महोबा का रहने वाला हूं. मैं आदिवासियों के लिए छतरपुर सहित पूरे बुन्देलखंड में काम करता हूं. एक अक्टूबर 2022 को एक शख्स का फोन आया, जिसने अपना नाम भास्कर राव रोकड़े बताया. उसने खुद को कमलनाथ का राजनीतिक सलाहकार भी बताया."

कांग्रेस नेता पर टिकट के नाम पर ठगी का आरोप (ETV BHARAT)

राजनीति सिखाने के नाम पर ली राशि

पीड़ित अरुण यादव ने बताया "भास्कर राव रोकड़े ने कई तस्वीरें दिखाईं, जिसमें वह राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ, पवन खेड़ा सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओ के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस 2023 में युवाओं को मौका देना चाहती है. आप अभी राजनीति में अनुभवहीन हैं. अभी आप को राजनीति सीखने की जरूरत है, जो हम आपको करवाएंगे. इसके बाद भास्कर राव रोकड़े ने करीब 6 लाख की ठगी की. 5 लाख नगद और 1 लाख का चेक लिया."

जब राशि वापस नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत

अरुण यादव का कहना है "उसे बिजावर विधानसभा सीट से टिकट दिलाने की बात हुई. जब टिकट नही मिली तो उसने अपने रुपये मांगे. इस पर भास्कर राव ने कहा "लोकसभा की टिकट दिला देंगे. लोकसभा की भी टिकट नहीं मिली. इसके बाद भी वह टालमटोल करते रहे. जब रुपये मिलने की उम्मीद टूटी तो शिकायत पुलिस से की है."

आरोप है "भास्कर राव रोकड़े ने झांसा दिया था कि उसे कांग्रेस ने अधिकृत किया है. इसलिए तुम्हारा कुछ खर्चा आयेगा, जोकि चुनाव पूर्व फण्ड के नाम पर तुम्हे वापस मिल जाएगा."

भास्कर राव ने राजनीतिक साजिश बताया

पीड़ित का कहना है कि इसकी शिकायत वह कांग्रेस के कई नेताओं से कर चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं, जिस पर रकम लेने के आरोप लगे वह भास्कर राव रोकड़े इस समय प्रदेश में कांग्रेस की इंद्रा ज्योति अभियान यात्रा निकाल रहे हैं. वह इस दौरान छतरपुर के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. उन्होंने प्रेसवार्ता की. इस दौरान जब यह मुद्दा उठा तो भास्कर राव जांच करवाने का हवाला देने लगे. इसे राजनीतिक साजिश बताया.

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