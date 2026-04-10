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छतरपुर में थाने के अंदर युवक ने की आत्महत्या, परिजन ने लगाया मारपीट का आरोप, टीआई निलंबित

पति-पत्नी के विवाद में थाने लाए गए युवक ने पुलिस थाने के अंदर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान राम विशाल अहिरवार, 22 साल निवासी नाहरपुर के रूप में हुई है. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. ये पूरी घटना चंदला थाना इलाके के नाहरपुर गांव का है, जहां एक पारिवारिक विवाद के चलते दर्ज शिकायत के बाद उसे थाने लाया गया था.

छतरपुर: छतरपुर के चंदला थाने के अंदर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. परिवारिक विवाद के चलते पुलिस ने पति-पत्नी को थाने बुलाया. आरोप है कि पति को करीब 1 घंटे तक थाने के अंदर रखे रहे. इसी दौरान पति ने आत्मघाती कदम उठाया, जिससे थाने में हड़कंप मच गया. इसके बाद युवक को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया.

चोरी के झूठे केस में थाने ले जाने का आरोप (ETV Bharat)

थाने में मारपीट का आरोप

मृतक के परिजन का आरोप है कि राम विशाल को चोरी के शक में पुलिस थाने ले गई थी, जहां उसके साथ मारपीट की गई. मारपीट से आहत होकर युवक ने थाने परिसर में ही आत्महत्या का कदम उठाया. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो पुलिस उसे पहले चंदला अस्पताल ले गई. इसके बाद उसे फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

चोरी के झूठे केस में थाने ले जाने का आरोप

मृतक की पत्नी लीला अहिरवार ने बताया कि "पति से लंबे समय से मारपीट का विवाद चल रहा था. उसकी भाभी ने चोरी का झूठा आरोप लगाया था. जिसको लेकर पुलिस ने राम विशाल को थाने बुलाया था. जिसके बाद करीब एक घंटे बाद पुलिस ने उसकी मौत की सूचना हमें दी." वहीं, मृतक की मां मुलिया अहिरवार ने पुलिस पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा, "बेटे को बड़ी बहू के झूठे चोरी के आरोप पर थाने बुलाया गया था. दोपहर करीब 1 बजे पुलिस घर से उठाकर उसे ले गई. थाने के अंदर बेटे के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसने आत्महत्या का कदम उठाया."

थाने में युवक ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

एसपी ने टीआई को किया निलंबित

घटना की सूचना मिलते ही एसपी अगम जैन, सिटी कोतवाली सतीस सिंह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस अधीक्षक अगम जैन अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से बात की. उन्होंने कहा, "टीआई संदीप दीक्षित को निलंबित कर दिया गया, ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए गए हैं."