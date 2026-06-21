पानी की सतह पर लेटकर योगाभ्यास, छतरपुर के योग गुरु ने बताई उम्र बढ़ाने की कला
छतरपुर के योग गुरु गिरीश दुबे ने जल और जमीन पर किया योग, इंटरनेशनल योग दिवस पर बताए खास आसनों के नाम और उसके फायदे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 6:28 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड के योग गुरु गिरीश दुबे महाराज ने योग दिवस पर जल और जमीन पर योग किया. उन्होंने योग के फायदे और उम्र बढ़ाने की विधि बताई. उन्होंने बताया कि "योग में 84 लाख आसन हैं, उनमें से 30 आसन मुख्य माने गए हैं, जो सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए मुख्य होते हैं."
'आंतरिक अंगों की मालिश करता है योग'
योग गुरु गिरीश दुबे कहते हैं, "योग विज्ञान के अनुसार सुबह, खाली पेट योगाभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है. जब पेट खाली होता है, तो शरीर की पूरी ऊर्जा आसनों को सही तरीके से करने और गहरी सांस लेने (प्राणायाम) में लगती है. इससे शरीर का लचीलापन बढ़ता है और आंतरिक अंगों की मालिश होती है. जिससे रोग दूर और शरीर स्वस्थ होता है."
योग गुरु गिरीश दुबे कहते हैं, "वज्रासन अकेला ऐसा आसन है, जिसे भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है. क्योंकि यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा अन्य सभी आसनों के लिए पेट का खाली रखना जरूरी होता है."
जानिए खास आसनों के नाम और उसके फायदे
छतरपुर के योग गुरु गिरीश दुबे बताते हैं कि 84 लाख आसन होते हैं लेकिन 30 आसन मुख्य माने गए हैं. उसमें से भी 2 आसन पद्मासन और सिद्दासन ऐसे हैं, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है. उन्होंने कुछ और खास आसनों की जानकारी भी दी.
सूर्य नमस्कार
शरीर कमजोर हो गया हो, तो सूर्य नमस्कार का आसन करने से शरीर में स्फूर्ति आयेगी, शरीर बलवान होगा. इसके साथ ही किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग इस आसन से दूर होंगे और शरीर में ओज की वृद्धि होगी.
मत्स्येन्द्र आसन
यह आसन डायबिटीज से बचने के लिए लाभदायक है. यह पेंक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे शुगर नियंत्रित हो जाती है.
हलासन
यह आसन पेट की चर्बी दूर करता है. जठाग्नि (पाचन शक्ति) को बढ़ाता है. आंतों में स्फूर्ति का संचार करते हुए कब्ज को दूर करता है.
चक्रासन
इस आसन से कमर में किसी भी प्रकार के दर्द, गैस की समस्या, नाभि का बार-बार खिसकना इन समस्याओं से निजात मिलती है.
कुंभक प्राणायाम
कुंभक का मतलब है सांस को फेंफड़ों में भरना. रेचक का मतलब है सांस को फेंफेडों से निकालना. इसकी कई शाखाएं भी हैं, जो रोगों से निजात दिलाती हैं. जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, शीतली, सितकारी, ओमउद्गगीत, अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन, इत्यादि शामिल हैं.
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रेचक प्राणायाम
रेचक प्राणायाम कुंभक के बिल्कुल विपरीत है. इसमें सांस को बाहर निकलना है. फिर निकली हुई सांस को उसी विधि के अनुसार रोकना है. 1:4:2 की विधि के अनुसार धीरे-धीरे सांस को भरते हुए, दूसरी नाक से निकालना है. इससे शरीर दुबला-पतला हो जाता है.