भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी से नाराज यादव महासभा का छतरपुर में प्रदर्शन, बागेश्वर धाम कूच से पहले गिरफ्तार
धीरेन्द्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी से नाराज यादव महासभा का छतरपुर में विरोध-प्रदर्शन. बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले गिरफ्तार. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:15 PM IST
छतरपुर: बाबा बागेश्वर के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पड़ी के बाद यादव समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को छतरपुर में यादव महासभा ने प्रदर्शन किया और बागेश्वर धाम पर तालाबंदी को लेकर लोग निकले. यादव महासभा के लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया. दूसरी ओर कुछ लोग बाबा बगेश्वर के समर्थन में भी सड़क पर उतरे थे.
यादव महासभा ने किया प्रदर्शन
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में यादव महासभा ने प्रदर्शन किया. महासभा द्वारा बागेश्वर धाम तक रैली निकालने और तालाबंदी की चेतावनी के बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों और धार्मिक स्थलों तक भारी पुलिस बल तैनात रहा.
बागेश्वर धाम जाने के ऐलान के बाद कार्यकर्ता गिरफ्तार
यादव महासभा के प्रदर्शनकारियों के बागेश्वरधाम कूच के ऐलान के चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति निर्मित हुई. यादव महासभा के लोग बेरिकेट तोड़कर धाम पर ताला बंदी करने के लिए निकले लेकिन पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया ओर गाड़ी में लेकर उन्हें थाने ले गई.
यादव महासभा के सदस्य शिशुपाल यादव ने कहा, "अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. उनके बयान से यादव समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव के निर्देश पर 13 नवंबर को बाबा बागेश्वर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. यादव महासभा के लोग धाम पर ताला बंदी करने के लिए निकले पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया."
'सुरक्षा के विशेष इंतजाम'
एएसपी आदित्य पटले ने बताया, "छतरपुर रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. स्टेशन परिसर में 3 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है. स्टेशन के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है. महिला पुलिसकर्मियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. इसके अलावा वज्र वाहन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके."