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भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी से नाराज यादव महासभा का छतरपुर में प्रदर्शन, बागेश्वर धाम कूच से पहले गिरफ्तार

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी से नाराज यादव महासभा का छतरपुर में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

छतरपुर: बाबा बागेश्वर के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पड़ी के बाद यादव समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को छतरपुर में यादव महासभा ने प्रदर्शन किया और बागेश्वर धाम पर तालाबंदी को लेकर लोग निकले. यादव महासभा के लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया. दूसरी ओर कुछ लोग बाबा बगेश्वर के समर्थन में भी सड़क पर उतरे थे.

यादव महासभा ने किया प्रदर्शन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में यादव महासभा ने प्रदर्शन किया. महासभा द्वारा बागेश्वर धाम तक रैली निकालने और तालाबंदी की चेतावनी के बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों और धार्मिक स्थलों तक भारी पुलिस बल तैनात रहा.