केन-बेतवा विवाद में अमित भटनागर की गिरफ्तारी से बवाल, फिर सड़क पर उतरीं महिलाएं

केन-बेतवा विवाद में अमित भटनागर की गिरफ्तारी से बवाल, फिर सड़क पर उतरीं महिलाएं
छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का काम बंद, महिलाओं ने अमित भटनागर की रिहाई और उचित मुआवजा को लेकर तहसील का किया घेराव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 10:16 PM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा परियोजना का काम पिछले 5 दिनों से रुका हुआ है. जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज लोग आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इससे प्रदर्शनकारी और आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की तादाद में आदिवासी महिलाएं हाथों में डंडे लेकर सड़क पर उतर आई हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसील का घेराव कर उचित मुआवजा और अमित भटनागर की रिहाई की मांग कर रहे हैं.
केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ फूटा गुस्सा
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य बांध ढोढन का काम तेजी से चला था, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण कार्य का विरोध करने लगे. जिसके चलते बीते 5 दिनों से काम बंद है. इस आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया है और तहसील का घेराव कर सड़कें जाम कर दी गईं. विरोध की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची. विरोध कर रहे लोगों में अधिकतर आदिवासी समाज की महिलाएं शामिल हैं.
आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने तहसील का किया घेराव
केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बिजावर थाना इलाके के ढोढन गांव में बांध का निर्माण चल रहा था, आरोप है कि ग्रामीण को उचित मुआवजा और मांगे पूरी किए बिना निर्माण शुरू हो गया था. जिसको लेकर आदिवासी परिवार सहित अन्य ग्रामीणों ने आंदोलन कर काम बंद करवा दिया. मौके पर बिजावर SDM सहित तमाम अधिकारी स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन कोई बात बनी तो पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद से आंदोलन और तेज हो गया.
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन में पहुंचे
महिलाएं हाथों में डंडे लेकर सैड़कों की तादाद में विजावर तहसील पहुंचीं और तहसील को घेर लिया. प्रदर्शन में शामिल दिव्या अहिरवार ने बताया, "सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर जन आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है, समाजसेवी अमित भटनागर के खिलाफ धारा 151 (शांति भंग की आशंका) के तहत कार्रवाई की है. वह लंबे समय से विस्थापित परिवारों, गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं. शांतिपूर्ण तरीके से जनसमस्याएं उठाने वालों पर इस तरह की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है."
विजावर के SDM विजय द्विवेदी ने बताया, "न्यायिक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. न्यायिक कार्रवाई में प्रदर्शन के आधार पर कोई फैसला नहीं होता है, अभी कोई हल नहीं निकला है." छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया, "केन बेतवा को लेकर उचित मांगें पूरी होंगी, शासन स्तर पर ये किया जाएगा."