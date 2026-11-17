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छतरपुर में कार्तिक मास की अनूठी परंपरा, ब्रह्म मुहूर्त में कतकारियां करती हैं श्रीकृष्ण की खोज

छतरपुर में कार्तिक मास की अनूठी परंपरा ( ETV Bharat )

छतरपुर: बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में कार्तिक मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. छतरपुर में एक महीने तक चलने वाली कार्तिक स्नान और पूजन की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. व्रतधारी महिलाएं तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाशयों पर पहुंचकर कार्तिक स्नान करती हैं और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी खोज करती हैं. इसको लेकर जिलेभर के मंदिरों में एक महीने तक धूम मची रहती है.

मास का महीना कृष्ण की भक्ति के नाम छतरपुर में कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, संयम, लोक संस्कृति और उत्साह से भरा रहता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. शहर और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं ( कार्तिक नहाने वालीं महिलाएं कतकारियां) ब्रह्म मुहूर्त में (सुबह 4 बजे ) उठ जाती हैं. महिलाएं टोलियों में एकत्रित होकर स्थानीय नदियों, घाटों, मंदिरों और तालाबों पर पहुंचकर स्नान करती हैं. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की भक्ति के भजन-कीर्तन गाती हैं.