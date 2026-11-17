छतरपुर में कार्तिक मास की अनूठी परंपरा, ब्रह्म मुहूर्त में कतकारियां करती हैं श्रीकृष्ण की खोज
बुंदेलखंड में कार्तिक मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, महिलाएं करती हैं कार्तिक स्नान, भगवान विष्णु की करती हैं पूजा. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:46 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में कार्तिक मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. छतरपुर में एक महीने तक चलने वाली कार्तिक स्नान और पूजन की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. व्रतधारी महिलाएं तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाशयों पर पहुंचकर कार्तिक स्नान करती हैं और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी खोज करती हैं. इसको लेकर जिलेभर के मंदिरों में एक महीने तक धूम मची रहती है.
मास का महीना कृष्ण की भक्ति के नाम
छतरपुर में कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, संयम, लोक संस्कृति और उत्साह से भरा रहता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. शहर और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं ( कार्तिक नहाने वालीं महिलाएं कतकारियां) ब्रह्म मुहूर्त में (सुबह 4 बजे ) उठ जाती हैं. महिलाएं टोलियों में एकत्रित होकर स्थानीय नदियों, घाटों, मंदिरों और तालाबों पर पहुंचकर स्नान करती हैं. इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की भक्ति के भजन-कीर्तन गाती हैं.
भगवान की साधना और भक्ती में लीन महिलाएं
व्रतधारी दीप्ति पांडे ने बताया कि "यह माह बहुत पवित्र होता है. मान्यता है कि अगर सुबह जल्दी उठकर महिलाएं स्नान नहीं करती हैं तो उन्हें इस माह का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है. साथ ही भगवान की पूजा भी सुबह 6 बजे की आरती के साथ करनी होती है, इसलिए जिलेभर के मंदिरों में महिलाएं साधना और भक्ति गीतों में लीन रहती हैं."
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'टटिया खोलना' और 'डलिया पूजन' की परंपरा
कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान के समापन दिन पर बुंदेलखंड में एक बेहद अनूठी और पारंपरिक रस्म निभाई जाती है, जिसे टटिया खोलना या द्वार खोलना कहा जाता है. यह रस्म भाई निभाता है. महिलाएं पूरे महीने पूजा के स्थान पर एक प्रतीकात्मक द्वार (टटिया) बनाती हैं और लोटे का घट (संकल्प का प्रतीक) रखती हैं. मान्यता है कि व्रत के समापन पर इस द्वार को खोलने के लिए कतकारियों के भाइयों का आना जरूरी होता है, भाई आकर अपनी बहनों की टटिया खोलते हैं और बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर विशेष पकवान खिलाती हैं.
सूर्य उदय पर महिलाएं देती हैं अर्ग
जैसे ही सूर्य का उदय होता है, वैसे ही व्रतधारी कतकारी महिलाएं पूजन स्थल मंदिरों, घाटों पर एकत्रित होती हैं, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें अर्घ्य देती हैं.
मंदिरों में मेले जैसा आयोजन
प्राचीन मंदिरों में और घाटों में कार्तिक स्नान के समापन पर कतकारियों की भारी भीड़ उमड़ती है, यहां पंडितों के माध्यम से एक महीने के कठिन व्रत का उद्यापन कराया जाता है, जिसमें महिलाएं 24 घंटे का कड़ा निर्जला व्रत भी रखती हैं, यह व्रत 12 वर्ष तक निरंतर रहकर इसका विधि विधान से पूजा कर समापन किया जाता है.
स्थानीय विधायक भक्ती में लीन
स्थानीय विधायक ललिता यादव भी कार्तिक व्रतधारी महिलाओं के साथ भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं. सिर पर कलश और हाथों में मोरपंख लेकर जमकर नृत्य किया. वहीं ग्राम बछर्रोनिया में कार्तिक स्नान घाट और मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की, ताकि माताओं-बहनों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
कार्तिक पूर्णिमा पर होगा समापन
पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि पवित्र कार्तिक महीना मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है, जोकि मंगलवार 24 नवंबर 2026 को समाप्त होगा. हिंदू धर्म में इस महीने में पवित्र स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है. रमा एकादशी, रूप चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा इस माह की 5 प्रमुख तिथियां हैं. इन दिनों अन्न, अनाज, दीपक, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन दान करना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ माना जाता है.