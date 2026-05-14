छतरपुर में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव निकली वाहनों के काफिले के साथ
प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील को दरकिनार कर अभी भी बीजेपी नेता टशन में. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 1:56 PM IST
छतरपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर बीजेपी नेताओं के साथ ही कई संगठन अमल करते दिख रहे हैं. लेकिन बीजेपी के कुछ नेता अभी भी 'दिल है कि मानता नहीं' की तर्ज पर चल रहे हैं. ईंधन बचाने की अपील को दरकिनार कर कुछ बीजेपी नेता अभी भी वाहनों के काफिले के साथ आवाजाही कर रहे हैं. ताजा मामला छतरपुर का है.
बीजेपी नेत्री रेखा यादव पर अपील बेअसर
नवनियुक्त मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने पीएम मोदी की अपील की धज्जियां उड़ाईं. वह जब छतरपुर पहुंची तो उनके साथ दर्जनों वाहनों का काफिला था. वह महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार छतरपुर पहुंची. रेखा यादव के साथ वाहनों का काफिला चला. हालात ये हो गए कि जिला बीजेपी कार्यालय के बाहर ही जाम की स्थित बन गई. इससे पहले महिला आयोग की अध्यक्ष अबार माता दर्शन करने पहुंची तो भी दर्जनों गाड़ियों का काफिला साथ चला. बड़ामलहरा की पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
वाहनों के काफिले से कई बार लगा जाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईंधन बचत और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सादगी और सरकारी खर्चों में कटौती करने के निर्देश दे रहे हैं तो वहीं छतरपुर में इसके विपरीत माहौल देखने को मिला. महिला आयोग अध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान समर्थकों के वाहन एक साथ भाजपा कार्यालय के सामने पहुंच गए, जिससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ. कुछ देर तक वाहन रेंगते नजर आए और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
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कांग्रेस ने कहा- कथनी और करनी में अंतर
इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है. कांग्रेस युवा नेता जिला महासचिव लोकेन्द्र वर्मा ने कहा "PM मोदी, CM मोहन यादव ईंधन बचाने और सादगी अपनाने की सीख देते हैं, लेकिन उनके नेता खुद इन अपील का पालन करते नहीं दिखाई देते. जब बड़े नेताओं की अपील को पार्टी नेता ही गंभीरता से नहीं ले रहे तो आम जनता से पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है. यही बीजेपी की करनी ओर कथनी में अंतर है."
वहीं, बीजेपी नेता जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे का कहना है "स्वागत करने अगर कोई वाहन लेकर आता है तो उसको भगाया थोड़ी जाएगा, लोग अपने आप आते हैं. आगे से समझाइश दी जाएगी."