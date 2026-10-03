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छतरपुर में खौफनाक वारदात, जेल से बाहर निकलते ही पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

छतरपुर: सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने सरेआम पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने दोस्त के साथ मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ी इकट्ठा हो गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और उसके एक दोस्त को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है.

घटना सिविल लाइन थाना इलाके की अमलतास कॉलोनी की है. यहां शुक्रवार को 26 वर्षीय युवती की दो बाइक सवार युवकों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस इलाके में करीब डेढ़ माह पहले भी इसी तरह से एक महिला की नृशंस हत्या हुई थी, जिसके चलते शुरुआत में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी. हालांकि, इस हत्या के पीछे प्रेम विवाह के बाद पुश्तैनी कृषि भूमि को लेकर विवाद और रंजिश होना बताया गया है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीमें (ETV Bharat)

दो दिन पहले ही जेल से बाहर आया था आरोपी

टीआई अशुतोष श्रोती ने बताया, "आरोपी अपनी सास के साथ मारपीट के आरोप में कुछ महीने पहले ही जेल गया गया था. दो दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद उसने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दिया. मृतका की पहचान महाराजपुर के वार्ड नंबर 9 निवासी 26 वर्षीय ज्योति, पुत्री हुकुम चौरसिया के रूप में हुई है. मृतका ने करीब 8 वर्ष पहले महाराजपुर के खटीक मुहाल निवासी लखन जोशी से प्रेम विवाह किया था. वर्तमान में वह सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी और एक निजी होटल में काम कर बच्चों का भरण-पोषण कर करती थी."

आरोपी पति गिरफ्तार (ETV Bharat)

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

बाजार से वापिस आने के दौरान ज्योति पर आरोपी पति और उसके दोस्त ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.,जिसमें दिख रहा है कि ज्योति काफी देर तक हमलावरों से जूझती रही, लेकिन उसे बुरी तरह घायल कर आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए. इधर गंभीर रूप से घायल ज्योति ने कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

दिनदहाड़े हुई इस गंभीर वारदात की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जानकारी लगते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने मृतका के घर का दरवाजा खोलकर अंदर सो रहे बच्चों को सुर​क्षित बाहर निकाला. घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी आदित्य और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किया.

टीआई अशुतोष ने कहा, "जमीन विवाद के चलते मुख्य आरोपी लखन जोशी द्वारा कुछ समय पहले अपनी सास के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. दो दिन पहले ही वह जेल से रिहा होकर बाहर आया था. बाहर आते ही आरोपी लखन ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी ज्योति को मौत के घाट उतार दिया."