जमीनी विवाद में महिला की मौत, भाजपा नेता पर मारपीट और जहर देने का आरोप
छतरपुर में मकान को लेकर भाजपा नेता ने महिला को पीटा, पति ने लगाए जहर खिलाने के आरोप, महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 9:44 AM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जमीनी विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. आरोप है कि, भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मारपीट की और गालियां दी. जब महिला ने विरोध किया तो उनको जहर खिला दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थित बन गई. पुलिस ने आनन-फानन में महिला को जिला हॉस्पिटल भिजवाया लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी. परिजन ने भाजपा नेता सहित उसके साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
घर में घुसकर महिला और दिव्यांग बेटे को पीटा
दरअसल, मामला छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुशनगर थाना इलाके के वार्ड नम्बर 4 पंकज पार्क के पास का है. जहां के निवासी रामनारायण त्रिपाठी की पत्नी कल्पना (नम्रता) त्रिपाठी (38) की मौत हो गई. मृतका के पति रामायण प्रसाद त्रिपाठी का कहना है कि, ''चार साल पहले उन्होंने चंदला रोड स्थित श्मशान घाट के पास एक मकान खरीदा था. इसी मकान को लेकर देवपुर निवासी रमेश पाण्डेय से विवाद चल रहा था.
रमेश पाण्डे अपने साथी बीजेपी नेता और कई लोगों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा करना चाहते थे. जिसकी शिकायत लवकुश नगर थाना से लेकर SP ऑफिस जाकर बीते दिनों दी गई लेकिन कोई सुनवाई नही हुई.'' बीती दिन भाजपा नेता, रमेश पाण्डेय, राजू पाण्डेय और अन्य लोग उनके घर पहुंचे. महिला और उसके दिव्यांग बेटे के साथ मारपीट की. फिर महिला को उसने जबरन जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पति रामायण प्रसाद त्रिपाठी ने कहा, ''विवाद को लेकर वे पहले भी प्रशासन और पुलिस को कई आवेदन दे चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई.'' इधर शिकायत के बाद पुलिस हर पहलु की बारीकी से जांच कर रही है.
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पीएम रिपोर्ट खोलेगी बड़ा राज
वही मामले में जब लवकुश नगर थाने के ASI जेपी बागरी से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''मकान पर कब्जे को लेकर विवाद था, महिला को जहर खिलाया गया है या नहीं, इसकी जांच चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.''