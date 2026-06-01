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सांप के काटने से महिला की मौत, तंत्र-मंत्र से जिंदा कराने राज्यों में भटकता रहा शव

छतरपुर में मृत महिला को जीवित कराने झाड़-फूंक करते रहे परिजन, हॉस्पिटल में ससुराल और मायके वालों में हुआ विवाद. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR WOMAN DEATH SNAKE BITE
सांप के काटने से महिला की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में आज भी ग्रामीण इलाकों में तंत्र-मंत्र के भरोसे लोग रहते हैं. तभी तो एक महिला को सांप के काटने पर जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो परिजन उसको जीवित कराने के लिए बुंदेलखंड के कई जिलों में भटकते रहे. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में शव को जिला हॉस्पिटल लाना पड़ा. शव के आते ही ससुराल और मायके वालों में तंत्र-मंत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया.

सांप काटने से हुई महिला का मौत
रामपुर निवासी हर्षिनी शिवहरे (25) पत्नी गोकुल प्रसाद शिवहरे शनिवार को घर में सो रही थी. इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया. सुबह तबीयत बिगड़ने पर उसने परिजन को इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार शुरू किया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी रेफर कर दिया. झांसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लेकिन परिजन मौत पर विश्वास नहीं कर सके और शव को लेकर अलग-अलग स्थानों पर झाड़-फूंक कराते रहे. बाद में जिला अस्पताल पहुंचने पर दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई.

छतरपुर में मृत महिला को जीवित कराने झाड़-फूंक करते रहे परिजन (ETV Bharat)

शव को लेकर जिलों में भटके परिजन
परिजन पहले शव को लेकर यूपी के राठ-पनवाड़ी क्षेत्र में झाड़-फूंक कराने पहुंचे. वहां से भी संतुष्टि नहीं मिलने पर शव को टीकमगढ़ ले जाया गया. यहां भी झाड़-फूंक कराई गई. लेकिन जब तंत्र-मंत्र का कोई असर नहीं हुआ तो परिजन सोमवार सुबह शव को लेकर फिर जिला अस्पताल छतरपुर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया. इस दौरान मृतका के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए.

family fight in hospital
हॉस्पिटल में ससुराल और मायके वालों में हुआ विवाद (ETV Bharat)

उनका आरोप था कि, उन्हें घटना और मौत की सूचना समय पर नहीं दी गई. इसी बात को लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और हाथापाई जैसी स्थिति निर्मित हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल रहा. जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Family exorcism to revive body
तंत्र-मंत्र से जिंदा कराने राज्यों में भटकता रहा शव (ETV Bharat)

मायके वालों ने लगाए आरोप
मृतका के परिजन रामू शिवहरे ने बताया, ''मृतका मेरी बुआ की लड़की है. महिला को अगर सांप ने काटा था तो उसका इलाज कराना था. झाड़ फूंक क्यों कराते रहे, इसीलिए महिला की मौत हो गई. मौत की जानकारी भी मायके पक्ष को नही दी गई. शव को लेकर झाड़फूंक कराते रहे. जब हालत ठीक नहीं हुई तो फिर हॉस्पिटल लेकर आ गए.''

घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी. टीआई सतीश सिंह ने बताया, 'महिला की मौत पर दोनों परिवारों के बीच अस्पताल में विवाद हो रहा था. मामले को पुलिस ने शांत करवा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी.''

Last Updated : June 1, 2026 at 2:50 PM IST

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