डिलीवरी के बाद होती रही ब्लीडिंग, छतरपुर जिला अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा
छतरपुर जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप, शव रखकर रात में किया चक्काजाम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:29 AM IST
छतरपुर : बीती रात जिला अस्पताल छतरपुर में जमकर बवाल हो गया. यहां डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया. परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया और सरकारी हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. मामले की जानकारी लगते ही CSP ओर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृत महिला के परिजनों को जैसे-तैसे समझाकर ट्रैफिक खुलावाया.
बेटे को दिया जन्म, कुछ दिन बाद मौत
दरअसल, शहर के छत्रसाल चौक पर शुक्रवार रात करीब 9 से 10 बजे उस समय हंगामा हो गया, जब छत्रसाल नगर निवासी एक परिवार ने महिला का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया. महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन और ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए. छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर निवासी गोलू विश्वकर्मा की 25 वर्षीय पत्नी साधना विश्वकर्मा की बीते दिनों छतरपुर के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी. इस दौरान उन्होंने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन फिर महिला की मौत हो गई.
ब्लीडिंग बंद नहीं होने से मौत
परिजन दिलीप विश्वकर्मा ने बताया, '' डिलीवरी के बाद भी उनका ब्लड बहना बंद नहीं हुआ था. हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन हम बेहतर इलाज के लिए उन्हें झांसी ले गए. कई दिनों इलाज हुआ, लाखों रुपये लगे लेकिन कोई असर नहीं हुआ तो शुक्रवार को वापस उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.''
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परिजन दिलीप विश्वकर्मा ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
परिजनों द्वारा किए गए चक्का जाम की सूचना पर सीएसपी अरुण कुमार सोनी और सिटी कोतवाली सतीस सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद उन्होंने जाम खोल दिया. वहीं, जब मामले में छतरपुर CMHO आरपी गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने कहा, '' मामले की जानकारी लगी है, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही महिला की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी.''
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छतरपुर CSP अरुण सोनी ने कहा, '' शव रखकर हाईवे जाम करने की सूचना मिली थी. तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी है. नियम अनुसार कार्यवाही होगी. पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.