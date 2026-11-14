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डिलीवरी के बाद होती रही ब्लीडिंग, छतरपुर जिला अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

परिजनों ने रात में शव रखकर किया हाईवे जाम ( Etv Bharat )

छतरपुर : बीती रात जिला अस्पताल छतरपुर में जमकर बवाल हो गया. यहां डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया. परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया और सरकारी हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. मामले की जानकारी लगते ही CSP ओर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृत महिला के परिजनों को जैसे-तैसे समझाकर ट्रैफिक खुलावाया.

बेटे को दिया जन्म, कुछ दिन बाद मौत दरअसल, शहर के छत्रसाल चौक पर शुक्रवार रात करीब 9 से 10 बजे उस समय हंगामा हो गया, जब छत्रसाल नगर निवासी एक परिवार ने महिला का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया. महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन और ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए. छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर निवासी गोलू विश्वकर्मा की 25 वर्षीय पत्नी साधना विश्वकर्मा की बीते दिनों छतरपुर के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी. इस दौरान उन्होंने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन फिर महिला की मौत हो गई.