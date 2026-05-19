क्रांति गौड़ ने बताया टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का हिडन फॉर्मूला और पॉजीटिव इनर्जी का राज
अगले माह होने वाले महिला टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ पहुंची बागेश्वर धाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 1:50 PM IST
छतरपुर : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब अगला निशाना टी 20 वर्ल्ड कप पर साधा है. ये टूर्नामेंट अगले माह जून में होने जा रहा है. इसे जीतने के लिए भारती महिला क्रिकेट टीम तैयारियों में जुटी है. इसी दौरान टीम की अहम खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने बागेश्वर धाम पहुंचकर वर्ल्ड कप जीतने की मनोकामना मांगी. .
क्रांति के साथ कई महिला क्रिकेटर पहुंचीं
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बागेश्वर बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान मध्य प्रदेश स्टेट टीम की महिला खिलाड़ी अंकिता शुक्ला, हर्षिता पांढ्य, प्राप्ति कुर्मी भी साथ रहीं. देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले ये खिलाड़ी बागेश्वर धाम में पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबे नजर आए. सभी ने बालाजी महाराज का विधि-विधान से पूजन कर आगामी मैचों में सफलता और देश की जीत के लिए प्रार्थना की.
पूजा-पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा
क्रिकेटर क्रांति गौड़ कहती हैं "खेल के मैदान पर कड़ी मेहनत, अनुशासन और तकनीक जितनी जरूरी है, उतनी ही आवश्यक मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी जरूरी है. बागेश्वर बालाजी के दरबार में आकर उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा और आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है, जो उन्हें आगामी खेल प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी."
छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली क्रांति गौड़ ने बताया "बागेश्वर धाम तो हम हमेशा आते हैं, लेकिन बड़े मैच होते हैं तो में दर्शन करने जरूर आती हूं. मैं टी20 वर्ड कप के लिए इंग्लैंड जा रही हूं तो दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आई हूं. हमको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तभी 100 प्रतिशत सफल होते हैं."
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इंग्लैंड में अगले माह होगा वर्ल्ड कप
महिला टी 20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है "उन्हें पूरी उम्मीद है कि महिला टीम एक बार फिर विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगी. क्योंकि टीम में अधिकांश वही प्लेयर हैं जिनके दम पर भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता है."