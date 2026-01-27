ETV Bharat / state

क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर खुशियों का डबल धमाका, खुद की थार में सवार हो पहुंची गांव

छतरपुर की बेटी और विश्व विजेता टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले दोहरी खुशियां मिली.

Kranti Gaud new thar jeep
क्रांति गौड़ बोली- अब बीएमडब्लू की ख्वाहिश (ETV BHARAT)
Published : January 27, 2026 at 2:01 PM IST

छतरपुर : छतरपुर जिले के गांव से निकलकर अंतराराष्ट्रीय क्रिकेट में सफर करने वाली और विश्वकप विजेता महिला टीम की अहम सदस्य क्रांति गौड़ के घर खुशियों की बरसात हुई है. भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को गणतंत्र दिवस से डबल खुशियां मिली हैं. क्रांति गौड़ नई थार गाड़ी से अपने गांव घुवारा पहुंची तो लोगों ने गर्मजोशी से अपनी लाड़ली का स्वागत किया.

क्रांति गौड़ बोली- अब बीएमडब्लू की ख्वाहिश

भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने तेज गेंदबाजी से दुनिया की धाकड़ बल्लेबाजों को धूल चटाई है. एक समय तंगी हालत के कारण परेशान रहने वाली क्रांति ने अपनी नई कार महिंद्रा थार खरीदकर एक और उपलब्धि हासिल की है. क्रांति गौड़ कहती हैं "थार कार मेरी ड्रीम है. आने वाले समय में उनकी अगली ख्वाहिश BMW कार खरीदने की है, जो पूरी होगी."

क्रिकेटर क्रांति गौड़ थार में सवार हो पहुंची गांव (ETV BHARAT)

बुंदेलखंड के हर बच्चे की जुबां पर क्रांति का नाम है. छतरपुर जिले के घुवारा गांव की रहने वाली क्रांति गौड़ का मुख्य सपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना और वर्ल्ड कप जीतना था.

छतरपुर एएसपी आदित्य पटले (ETV BHARAT)

क्रांति के पिता की पुलिस विभाग में ससम्मान वापसी

क्रांति गौड़ अपने पिता की पुलिस विभाग में सम्मानपूर्वक नौकरी की बहाली चाह रही थीं. क्रांति के पिता मुन्नालाल गौंड़ ने पुलिस लाइन छतरपुर में आमद देकर दोबारा नौकरी ज्वॉइन कर ली है. 25 जनवरी को वह सागर वर्दी लेने के लिए रवाना हुए. मुन्नालाल गौंड़ को साल 2012 में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद सेवा से पृथक चल रहे थे. जब क्रांति गौड़ विश्व कप जीतकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिली तो उस समय उन्होंने पिता की नौकरी की मांग की थी.

Kranti Gaud new thar jeep
क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर खुशियों का डबल धमाका (ETV BHARAT)

क्रांति ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल बहाली के आदेश जारी कर दिए थे. इस आदेश का पालन हो गया है. इस पर क्रांति गौंड़ का कहना है "सीएम साहब का बहुत धन्यवाद. जब मैं वर्ल्ड कप जीतकर आई तो मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया था. मैंने अपनी बात उनके सामने रखी थी कि पापा की ससम्मान पुलिस विभाग में वापसी हो जाए." वहीं, एएसपी आदित्य पटले का कहना है "क्रांति गौंड़ के पिता मुन्नालाल गौंड़ ने 24 जनवरी को पुलिस लाइन में आमद दे दी है. अब वे ऑन रिकॉर्ड उसी तारीख से सेवा में माने जाएंगे. आमद के बाद एसपी द्वारा उनकी तैनाती की जाएगी."

