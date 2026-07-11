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पति को पार्टी के लिए बुलवाया, फिर प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या, नाले में फेंका शव

छतरपुर: सोनम रघुवंशी केस की तरह ही एक मामला छतरपुर से सामने आया है. जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी. वहीं, घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक प्रेमलाल रैकवार की शादी करीब 2 माह पहले ही हुई थी. शादी के बाद भी उसका प्रेमी अखिलेश पटेल से प्रेम प्रसंग जारी था. लेकिन पति इन सब बातों से अनजान था. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान तैयार किया. बीते दिनों एक पार्टी का आयोजन कर प्रेमी अखिलेश पटेल से पति को बुलवाया. अमरोनिया के जंगल में पार्टी चल रही थी. इसी दौरान अखिलेश और उसके एक साथी ने मिलकर प्रेमलाल रैकवार की हत्या कर दी. वरादात के बाद शव को पास के नाले में फेंक दिया.

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या (ETV Bharat)

लापता की शिकायत के बाद शुरू की गई थी जांच

छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत सिग्रामपुरा निवासी 22 वर्षिय प्रेमलाल रैकवार बीते दिनों अपने घर से गेंहू पिसवाने का कहकर निकला था. लेकिन जब कई घंटे बीत जाने पर भी घर नहीं पहुंचा, तो मृतक की बहन रामकली थाने शिकायत लेकर पहुंची और भाई के लापता होने की सूचना दी. सटई थाना की टीआई सुनीता बिंदुआ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की. पता चला अमरोनिया के जंगल में प्रेमलाल की लाश पड़ी है. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जैसे ही गांव पहुंची, तो गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस को प्रेमलाल की बाइक भी जंगल से बरामद हुई है.