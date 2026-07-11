पति को पार्टी के लिए बुलवाया, फिर प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या, नाले में फेंका शव
छतरपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या. लापता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले का किया खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 11:10 PM IST
छतरपुर: सोनम रघुवंशी केस की तरह ही एक मामला छतरपुर से सामने आया है. जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी. वहीं, घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक प्रेमलाल रैकवार की शादी करीब 2 माह पहले ही हुई थी. शादी के बाद भी उसका प्रेमी अखिलेश पटेल से प्रेम प्रसंग जारी था. लेकिन पति इन सब बातों से अनजान था. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान तैयार किया. बीते दिनों एक पार्टी का आयोजन कर प्रेमी अखिलेश पटेल से पति को बुलवाया. अमरोनिया के जंगल में पार्टी चल रही थी. इसी दौरान अखिलेश और उसके एक साथी ने मिलकर प्रेमलाल रैकवार की हत्या कर दी. वरादात के बाद शव को पास के नाले में फेंक दिया.
लापता की शिकायत के बाद शुरू की गई थी जांच
छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत सिग्रामपुरा निवासी 22 वर्षिय प्रेमलाल रैकवार बीते दिनों अपने घर से गेंहू पिसवाने का कहकर निकला था. लेकिन जब कई घंटे बीत जाने पर भी घर नहीं पहुंचा, तो मृतक की बहन रामकली थाने शिकायत लेकर पहुंची और भाई के लापता होने की सूचना दी. सटई थाना की टीआई सुनीता बिंदुआ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की. पता चला अमरोनिया के जंगल में प्रेमलाल की लाश पड़ी है. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जैसे ही गांव पहुंची, तो गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस को प्रेमलाल की बाइक भी जंगल से बरामद हुई है.
मृतक की बहन ने लगाया पत्नी पर हत्या का आरोप
प्रेमलाल रैकवार की लाश मिलने के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर लिया और न्याय की मांग की है. मृतक की बहन रामकली ने आरोप लगाया "मेरे भाई की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया है. अखिलेश पटेल नाम के व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग था. अखिलेश के साथ कई लोग इस घटना में शामिल है." उन्होंने कहा, सभी आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए."
आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ
टीआई सुनीता बिंदुआ ने बताया, "घटना 9 और 10 तारीख के बीच की है. हर पहलू पर जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. रिपोर्ट आने पर और स्पष्ट होगा कि हत्या कैसे हुई."
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वहीं, इस मामले में छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने बताया, "शादी दो माह पहले हुई थी. लेकिन मृतक की पत्नी का प्रेम उसी के गांव के एक लड़के अखिलेश पटेल से था. जिसके चलते पत्नी ने प्रेमी और एक अन्य युवक के साथ मिलकर प्रेमलाल की हत्या कर दी. इस मामले में अखिलेश पटेल और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है."