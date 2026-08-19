मेहनत कर पत्नी को पढ़ाया, सरकारी नौकरी लगते ही बदले रंग, अब घर से निकाल रही
छतरपुर में सामने आया यूपी के ज्योति मोर्य जैसा मामला, सरकारी नौकरी लगते ही पत्नी के बदले रंग-ढंग, भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 4:58 PM IST
छतरपुर: सात जन्मों का बंधन कहलाने वाले पति-पत्नी के रिश्ते में दरार का ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है. मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसने अपने को घर से निकला दिया. इतना ही नहीं पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई भी की. जिसके बाद पीड़िता पति अस्पताल में भर्ती है.
सरकारी नौकरी लगते ही बदला पत्नी का व्यवहार
यह मामला छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जिसने पति-पत्नी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 32 वर्षीय पंकज अहिरवार ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि "उन्होंने सालों मेहनत कर पाई-पाई जोड़कर अपनी पत्नी को पढ़ाया-लिखाया, लेकिन पत्नी की वर्ग-1 शिक्षक पद पर नौकरी लगते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया. पंकज अहिरवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि 2018 में उनकी शादी हुई थी.
काम करके कराई पत्नी की पढ़ाई, बच्चों को संभालने शोरूम किया बंद
उस समय न तो वह खुद नौकरी करते थे और न ही उनकी पत्नी. उन्होंने छोटे-मोटे काम किए, महोबा में कपड़ों का शोरूम चलाया और उसी कमाई से पत्नी की पढ़ाई कराई. करीब दो साल पहले पत्नी आरती अहिरवार की पीएमश्री उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर में सरकारी टीचर की नौकरी लग गई. इसके बाद पंकज ने अपना शोरूम बंद कर दिया और बच्चों की देखभाल पर ध्यान देना शुरू कर दिया. दंपती के दो बेटी और एक बेटा है.
नौकरी लगते ही अपने साथ रखने से इनकार कर रही पत्नी
पत्नी से पीड़ित पंकज कहते हैं कि नौकरी लगने के बाद पत्नी उन्हें अपने साथ रखने से इनकार करने लगी. वह कहते हैं, मेरे तीन बच्चे हैं. मैं बच्चों के साथ रहना चाहता था, लेकिन पत्नी मुझे घर में नहीं रखती. न खाना-पीना देती हैं और कहती है कि अपने घर महोबा जाओ और वहीं रहो. वहीं बुधवार सुबह किराए के मकान में यह विवाद चरम पर पहुंच गया. पंकज के अनुसार, उनकी पत्नी आरती अहिरवार और उनके भाई वरदान अहिरवार ने डंडे से उनकी पिटाई कर दी.
पत्नी की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती पति
जिससे उन्हें सिर में चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पंकज ने बताया कि पत्नी और उसके भाई ने जबरदस्ती उन्हें घर से भगाने के लिए मारपीट की. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक दिन जब उन्होंने पत्नी का मोबाइल चेक करना चाहा, तो पत्नी ने नाटक किया कि जैसे उन्होंने मारपीट कर दी, लेकिन मोबाइल नहीं दिखाया. वहीं पीड़ित पंकज ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई रोजगार नहीं, पत्नी की नौकरी लग गई है तो उनका हाव-भाव बदल गया है. इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती."
- ग्वालियर में बीच सड़क पर शौहर ने बीवी से की मारपीट, फिर बोला तीन तलाक
- घर लौटने का मन रहा था जश्न, चिकन बनाने को लेकर झगड़ा, पिता की हो गई मौत
शिकायत आने पर करेंगे कार्रवाई
छतरपुर का यह मामला उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य प्रकरण की याद दिलाता है. जहां भी पत्नी की नौकरी के बाद रिश्तों में कड़वाहट और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला था. वहीं अस्पताल में भर्ती पंकज अहिरवार का इलाज चल रहा है. पति न्याय की गुहार लगा रहा है. कोतवाली टीआई सतीस सिंह कहते है "अगर शिकायत आती है, तो दोनों को बुलाकर समझाईश दी जाएगी उचित कार्रवाई होगी.