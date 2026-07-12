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दुल्हन बनकर घर में एंट्री, गहने-पैसा लेकर हो जाती थी फरार, लुटेरी गैंग के 5 सरगना गिरफ्तार

लुटेरी दुल्हन ने फर्जी शादी कर 4 लोगों को बनाया शिकार, छतरपुर पुलिस ने दुल्हन सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला से बुरखा बरामद.

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लुटेरी दुल्हन ने फर्जी शादी कर 4 लोगों को बनाया शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बुन्देलखंड के छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में कुंवारों की शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी का खेल लम्बे समय से चल रहा था. लुटेरी दुल्हन शादी के नाम पर 4 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लुटेरी दुल्हन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रकम, शादी के कपड़े, सोने-चांदी के जेवर एक बुर्का बरामद कर लिया है.

शादी के नाम पर लोगों से ठगी
शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल कोतवाली थाना इलाके के दूधनाथ कॉलोनी निवासी फरियादी 48 साल के दीपक चौरसिया की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है. पीड़ित दूल्हा दीपक चौरसिया ने बताया, ''6 जुलाई को लवकुशनगर में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी. इसके अगले दिन 7 तारीख की रात करीब 9:30 बजे दीपक अपने भाई को देखने जिला अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी नवविवाहिता पत्नी मौका पाकर फरार हो गई. मामले में 9 तारीख को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

छतरपुर पुलिस ने दुल्हन सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. पुलिस जांच में सामने आया कि शादी की पूरी डील सबसे पहले टीकमगढ़ जिले के बम्होरी निवासी बबलू उर्फ जयप्रकाश अहिरवार ने करीब 1 लाख 80 हजार रुपये में कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने दलाल बबलू उर्फ जयप्रकाश अहिरवार, कमलेश पटेल उर्फ भगतजी निवासी फतेहपुर जिला झांसी, राजनारायण निवासी चंदला, शंभू पटेल निवासी ग्राम हिनौता तथा रचना अनुरागी देरी रोड छतरपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया.

पहले से 3 शादियां कर चुकी है रचना
कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया, ''आरोपी महिला रचना अनुरागी की पहले भी 3 शादियां इसी तरह कर चुकी हैं. उसने लालच में आकर चौथी शादी की थी. जांच के दौरान महिला के पास से चार अलग-अलग आधार कार्ड तथा एक बुर्का भी बरामद किया गया है. रचना अनुरागी देरी रोड क्षेत्र की निवासी है, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इस तरह की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं.''

टीआई सतीश सिंह ने बताया, ''इस पूरे गिरोह में सबके अगल-अगल किरदार थे. कोई दुल्हन का मामा बनता था, कोई दुल्हन का भाई तो कोई मौसा बन कर शिकार करते थे.'' वहीं मामले में छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया, ''मामले में महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया. शादी का झांसा देकर पैसा लेकर भाग जाते थे. पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.''

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