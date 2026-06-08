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छतरपुर में कब्रिस्तान और श्मशान बुझा रहे प्यास, करोड़ों के बजट का हो गया बंदरबांट

छतरपुर के कई गांवों में सूखे से परेशान लोग, गांव में अब कब्रिस्तान और श्मशान से पानी ला रहे ग्रामीण, मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR WATER SHORTAGE
छतरपुर में कब्रिस्तान और श्मशान से आ रहा पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 6:34 PM IST

4 Min Read
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छतरपुर: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इस बार पानी की स्थिति खराब रही. लगातार नीचे खिसकते जल स्तर से ग्रामीण इलाकों में पानी को लेकर हालात और खराब हो रहे हैं. हालात यह है कि ग्रामीणों को अब श्मशान और कब्रिस्तान से पानी लाना पड़ रहा है. पानी की मजबूरी के चलते लोग डर को पीछे छोड़ कब्रिस्तान और श्मशान जा रहे हैं. जबकि छतरपुर जिले में करीब 1599.16 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पानी की तरह बहा दिया गया.

छतरपुर में पानी के लिए संघर्ष

छतरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो जल योजनाओं के दावों की हकीकत बता रही है. इस बार जब गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया, वहीं दूसरी तरह कई जगहों पर लोग गर्मी के साथ पानी के लिए भी संघर्ष करते नजर आए. छतरपुर में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोजाना करीब एक किलोमीटर दूर श्मशान घाट और कब्रिस्तान के पास बने जल स्रोत तक जाना पड़ रहा है. यह हकीकत छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर राजनगर जनपद क्षेत्र के रामशिला टेक गांव की है.

कब्रिस्तान और श्मशान बुझा रहा प्यास (ETV Bharat)

कब्रिस्तान और श्मशान से पानी ला रहे ग्रामीण

जहां भीषण गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राजनगर जनपद क्षेत्र की शिवराजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले रामशिला टेक गांव में पेयजल संकट गहरा गया है. ग्रामीणों को गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित श्मशान घाट और कब्रिस्तान के पास बने जल स्रोतों से पानी भरना पड़ रहा है. भीषण गर्मी में महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर लंबी दूरी तय करती हैं. बच्चे स्कूल की किताबों की जगह पानी के बर्तन उठाने को मजबूर हैं और बुजुर्ग भी इस कठिन सफर का हिस्सा बने हुए हैं.

CHHATARPUR PEOPLE NO GET WATER
छतरपुर में कब्रिस्तान से ला रहे पानी (ETV Bharat)

ग्रामीणों की परेशान, कोई समाधान नहीं

गांव के रहने बाले बल्लू यादव का कहना है कि "गांव में पानी की समस्या कोई नई नहीं है. कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला. मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है, जब यह गांव दो पंचायतों के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है. रामशिला टेक गांव के एक तरफ चंद्रनगर ग्राम पंचायत है तो दूसरी तरफ शिवराजपुर ग्राम पंचायत. ग्रामीण कहते है कि इसी प्रशासनिक उलझन का खामियाजा गांव के लोग भुगत रहे हैं. पानी की बूंद के लिए शमशान ओर कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह गांव छतरपुर-पन्ना नेशनल हाईवे पर स्थित है, लेकिन आज भी बुनियादी जरूरत यानी पेयजल के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं.

CHHATARPUR PEOPLE NO GET WATER
श्मशान से पानी ला रहे बच्चे (ETV Bharat)

इस बार भी प्यासा रह गया जिला

छतरपुर जिले में करीब 1599.16 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन जनता आज भी पानी के लिए बर्तन लेकर भटकती दिखाई देती है. जिले में 1078 गांवों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखने वाला विभाग आज केवल 238 गांवों तक पानी देकर सिमट कर रह गया है. वहीं जल निगम के डिप्टी मैनेजर राघवेंद्र सिंह नरोलिया कहते हैं "जल आवंटन के स्रोतों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से देरी हो रही है, जल्द ही सभी जगह पानी पहुंचाया जाएगा."

CHHATARPUR WATER CRISIS
छतरपुर में पानी के लिए संघर्ष (ETV Bharat)

नीचे चला गया वाटर लेवल, ठीक कराए जा रहे हैंडपंप

बच्ची दीपांशी यादव ने बताया "गांव के हैडपंपों में पानी नहीं आता, इस लिए कब्रिस्तान से पानी लाना पड़ता है, जो 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, जाने में डर भी लगता है,लेकिन मजबूरी है. ग्रामीण मनोज यादव कहते है, "गांव में पानी की बहुत परेशानी है. शमशान और कब्रिस्तान से पानी लाना पड़ता है." राजनगर जनपद CEO राकेश शुक्ला से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि "चन्दनगर इलाके के रामशिला टेक पर जो भी हैडपंप थे, उनका वाटर लेवल नीचे चला गया है. पाइप सही करवाए जा रहे हैं. पीएचई विभाग को सूचित कर दिया गया है. गांव में पानी की समस्या है, जो खराब हैडपंप है, उनको भी सही करवाया जा रहा है."

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