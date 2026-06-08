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मंत्री ने लोकल दुकान पर बनवाई शेव, नाई से महंगाई पर चर्चा, आधी रात को डॉक्टरों के उड़ाए होश

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का दिखा अनोखा अंदाज, लोकल दुकान पर बनवाई दाढ़ी, जनता को 6 करोड़ की सौगात, आधीरात को हॉस्पिटल में मारा छापा.

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मंत्री खटीक ने लोकल दुकान पर बनवाई शेव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 10:55 AM IST

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छतरपुर: अपने सहज, सरल व्यवहार और आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले छतरपुर-टीकमगढ़ के सांसद एवं केंद्रीय एवं सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार का एक बार फिर ऐसा अंदाज देखने को मिला. जिसे देखकर लोग दंग रह गए. अपने छतरपुर दौरे के दौरान पहले तो केंद्रीय मंत्री ने सुबह नाई की दुकान पर बैठकर आम आदमी की तरह शेविंग करवाई और फिर जनता को 7 करोड़ लागत की सौगात देने पहुंचे. फिर आधी रात को शिकायत मिलने पर बिजावर हॉस्पिटल में छापेमारी कर दी, जिससे डॉक्टरों के होश उड़ गए.

मंत्री ने नाई से की महंगाई पर चर्चा
मंत्री वीरेंद्र कुमार छतरपुर जिले के दौरे पर थे तो उन्होंने अपने संसदीय इलाके में पूरा समय दिया और लोगो ने भेंट कर हाल चला जाना. वीरेंद्र कुमार रविवार सुबह नगर भ्रमण के दौरान एक सैलून की दुकान पर अचानक पहुंच गए और वहीं शेविंग करवाने के लिए बैठ गए. जब लोगों ने बताया कि यह कोई आम आदमी नहीं केंद्रीय मंत्री हैं, तो शेविंग करने वाला महेश सेन पहले तो हैरान रह गया लेकिन उसके बाद खुश हो गया. तुरंत उसने मंत्री की शेविंग शुरू कर दी.

मंत्री खटीक ने आधीरात को हॉस्पिटल में मारा छापा (ETV Bharat)

मंत्री जी उससे हाल चाल जानते रहे और वह शेविंग करते-करते सब कुछ बताता रहा. शेविंग के दौरान महेश सेन से मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उसके काम-धंधे, कमाई और महंगाई पर बात की. करीब 15 मिनट तक वो सामान्य ग्राहक की तरह कुर्सी पर बैठे रहे. उसके बाद फेरी लगाने वाले और छोटे छोटे व्यापारी से भी हाल चल जानकर दोपहर में करोड़ों की सौगात जनता को दी. उसके बाद आधी रात शिकायत मिलने पर बिजावर स्वास्थ केंद्र का निरीक्षण किया.

Minister virendra Khatik swept on road
मंत्री खटीक ने लगाई झाड़ू (ETV Bharat)

6 करोड़ 9 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सटई में लगभग 6 करोड़ 9 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इनमें मानिक तलैया घाट एवं सौंदर्यीकरण, सुख सागर तालाब सौंदर्यीकरण, बिहारी जी मंदिर सौंदर्यीकरण, वार्ड क्रमांक 4 में लाला बाबा दालान निर्माण, टैक्सी बस स्टैंड निर्माण, वार्ड क्रमांक 7 में बाउंड्री वॉल निर्माण तथा खेल मैदान विस्तार जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं. वही 1 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. जिसमें सांसद निधि से निर्मित अटल सभागार (77.08 लाख रुपये) एवं बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय (48.73 लाख रुपये) प्रमुख हैं.

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अस्पताल का निरीक्षण करते वीरेंद्र कुमार (ETV Bharat)

मंत्री ने मारा आधीरात हॉस्पिटल में छापा
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को उनके कार्यकर्ता एवं पूर्व नगरपरिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया, ''बिजावर सहित आसपास की जनता डॉक्टरों से परेशान रहती है. रात होते ही डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलते. सिर्फ नर्स के भरोसे रहता है. जिस पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आधी रात को बिजावर नगर के सरकारी हॉस्पिटल में छापा मारा.'' वीरेंद्र कुमार ने मरीजों से इलाज और दवाओं की उपलब्धता पूछी. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर-नर्सों की हाजिरी भी जांची. अधिकारियों को साफ सफाई और मरीजों की सुविधा में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए. साफ शब्दों में कहा-अगर मरीजों के इलाज में कोई कमी छोड़ी तो किसी को बक्शा नहीं जाएगा.

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वीरेंद्र कुमार ने छोटे व्यापारियों से की बात (ETV Bharat)

जब मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''सटई में अटल सभागार निर्मित किया गया है. इंदौर और भोपाल को छोड़कर इस स्तर का सभागार प्रदेश में विरले ही देखने को मिलता है. आज विजावर, सटई में सौगातें दी है, रात को हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है. डॉक्टरों को हिदायत दी है जनता का अच्छा इलाज करे, समय पर डयूटी पर आये.''

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