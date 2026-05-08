ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बंधक बनाया, बोले- झोलाछाप डॉक्टर हमारे लिए भगवान
छतरपुर के एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर के समर्थन में उतरे ग्रामीण, महिलाएं झाड़ू लेकर पीटने दौड़ी. मुश्किल से बची जान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 5:26 PM IST
छतरपुर : फर्जी डॉक्टरों की शिकायत के बाद जब एक झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची तो बखेड़ा खड़ा हो गया. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेरकर बंधक बना लिया. इस दौरान महिलाएं झाड़ू लेकर निकल आईं. महिलाओं का कहना था कि आधी रात को जब कोई डॉक्टर नहीं मिलता तो गांव का बंगाली डॉक्टर मदद करता है.
स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया
छतरपुर के ग्रामीणों इलाको में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. मजबूर होकर ग्रामीणों को झोलाछाप डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है. जब रात को ग्रामीण इलाकों के स्वस्थ केंद्रों पर डॉक्टर नहीं मिलते तो झोलाछाप बंगाली डॉक्टर उनके लिए भगवान बन जाते हैं. हालांकि कभी-कभी इन झोलाछाप डॉक्टरो की लापरवाही का खामियाजा भी मरीजों को भुगतना पड़ता है. छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा के पास बमनीघाट इलाके के ग्राम हरिजनखेड़ा में झोलाछाप डॉक्टर प्रशुतोष विशवास बंगाली की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी.
कई शिकायतों के बाद कार्रवाई
शिकायतों के बाद बड़ामलहरा BMO जयंत यादव ओर नायब तहसीलदार रामकुमार पनिका गांव मे डॉक्टर की जांच करने पहुंचे तो झोलाछाप डॉक्टर ने गामीणों को बुला लिया. धीरे-धीरे पूरा गांव डॉक्टर के पक्ष में खड़ा हो गया. ग्रामीणों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई रोकने को कहा. जब अधिकारी नहीं माने तो महिलाएं झाड़ू लेकर बाहर आ गईं ओर अधिकारियों की टीम को बंधक बना लिया. गांव में एक घंटे तक हंगामा चलता रहा.
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पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम
इसके बाद जानकारी लगते ही बड़ामलहरा SDM अखिल राठौर, तहसीलदार रंजना यादव, गुलगंज टीआई सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों को समझाइश देकर टीम को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाया. इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है. ग्रामीण कमलेश अहिरवार ने बताया "जब गांव मे कोई बीमार पड़ता है और स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं मिलते तो यही डॉक्टर हमारे काम आते हैं."
इस दौरान हरदास अहिरवार, हर्जुआ अहिरवार, बबलू अहिरवार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर मौजूद रहे. वहीं, SDM अखिल राठौर का कहना है "ग्रामीणों से छुड़ाकर टीम को लाए हैं. ग्रामीणों को समझाइश दी गई है. बिना डिग्री के कोई इलाज नहीं कर सकता. इसका परीक्षण किया जा रहा है."