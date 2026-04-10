केन-बेतवा परियोजना के विरोध में सजी चिताओं पर लेटी सैकड़ों महिलाएं, अफसरों को खदेड़ा
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में आंदोलन अब और तेज हो गया है. प्रशासन ने बाहर से आने वालों पर लगाई रोक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 4:38 PM IST
छतरपुर : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है. उचित मुआवजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. आदिवासी, किसान और ग्रामीण अब उग्र होने लगे हैं. आंदोलनकारियों ने प्रशासन की टीम को खदेड़ दिया. आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी महिलाओं और जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर कर रहे हैं.
जिला प्रशासन पर धमकाने का आरोप
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. अब प्रशासन ने गांव-जंगल में धारा 163 लगाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसे आंदोलनकारियों ने दमन की पराकाष्ठा बताया है. प्रशासन ने धारा 163 लागू कर पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमाओं पर बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है. प्रदर्शनकारी अमित भटनागर ने कहा "एक ही परियोजना में लोगों को बांटना अन्यायपूर्ण. प्रशासन ने अत्याचार और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है."
मुआवजा वितरण में विसंगतियों का आरोप
परियोजना से प्रभावितों को वितरित की गई मुआवजा राशि मे विसंगतियों को लेकर प्रशासन और पीड़ितों के बीच संग्राम कई दिनों से चल रहा है. महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा चिता पर लेटकर प्रर्दशन कर रहे हैं. इस दौरान शांतिप्रिय तरीके से चल रहे चिता आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रशासन ने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो हंगामा हो गया. प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस-प्रशासन के अफसरों भागना पड़ा. ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए अफसर अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए.
प्रदर्शनकारियों ने अफसरों को दौड़ाया
ग्रामीणों के विरोध के कारण केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य कई दिनों से बन्द है. लगातार मांगो को लेकर ढोडन गांव में प्रदर्शन चल रहा है. जिला प्रशासन की टीम जिला पंचायत सीईओ एवं अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया टीम के साथ समस्या सुनने पहुंची. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने अफसरों को घेर लिया. विवाद बढ़ने पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर हमला बोल दिया. ADM नमःशिवाय अजरिया का कहना है "बांध का कार्य निरंतर चालू रखने और प्रदर्शनकारियों को समझाने प्रशासन की संयुक्त टीम पहुंची थी. लेकिन पन्ना जिलों से आए करीब 500 प्रदर्शनकारियों के कारण अफसरों को वापस लौटना पड़ा."
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कलेक्टर ने अनुचित मांगें मानने से किया इंकार
तनाव के हालात को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू की गई है. कलेक्टर पार्थ जैसवाल का कहना है "जो उचित ओर जायज मांगें होंगी, वे पूरी की जायेगी, लेकिन जो मांग उचित नहीं है, वह पूरी नहीं होंगी. प्रदर्शनकारियों को समझाया जा रहा है."