छतरपुर में उफनता नाला पार करने मूविंग पुल, बल्लियों और रस्सी से बनाई देसी जुगाड़
छतरपुर के राजनगर के पास ग्रामीण जान हथेली पर रख नाला पार करने को मजबूर. मरीजों की आफत. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 1:48 PM IST
छतरपुर : राजनगर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. गांव में पुल नही होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डाल कर बल्लियों व रस्सी से बने पुल के सहारे नाला पार कर रहे हैं. मामला छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर राजनगर तहसील के ग्राम पंचायत खैरी के चंदन पुरवा का है.
नाला बना ग्रामीणों के लिए मुसीबत
चंदन पुरवा तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और ग्रामीणों को खेतों की पगडंडी से होकर नाला पार करना पड़ता है. बरसात में यही नाला ग्रामीणों के लिए जानलेवा बन जाता है. हालात ऐसे हैं कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रस्सी और लकड़ी के सहारे नाला पार करने को मजबूर हैं.
चंदन पुरवा में 60 से ज्यादा ग्रामीण रहते हैं. लेकिन पुरवा तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है. बरसात के दिनों में जब नाले में पानी बढ़ जाता है तो ग्रामीणों की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है. नाले को पार करने के लिए ग्रामीणों ने अब देसी जुगाड़ बना ली है.
कई बार मांग उठाई, सुनवाई नहीं
उफनते नाले के दोनों तरफ रस्सी बांधी गई है और बल्लियों के सहारे लोगों एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया जाता है. ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को होती है. क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इन्हें इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है. ग्रामीण कैलाश रैकवार कहते हैं "शुरू से ही यही स्थिति बनी हुई है. इसी तरह नाला पार कर रहे हैं. पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है. पिछले वर्ष सीईओ भी चंदन पुरवा पहुंचे थे और ग्रामीणों को पुलिया निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई."
- छिंदवाड़ा में डोली बनी एंबुलेंस, पक्की सड़क ही नहीं, महिला को कांधों पर लादकर 6 किमी सफर
- छतरपुर में बारिश का कहर, नहीं मिली एंबुलेंस, उफनता पुल पार करने से पहले ऑटो में डिलेवरी
जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण
रास्ता नहीं होने का असर सिर्फ ग्रामीणों की आवाजाही पर नहीं पड़ रहा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. किसानों को खेतों तक पहुंचने में परेशानी होती है और किसी आपात स्थिति में मरीज या गर्भवती महिला को बाहर ले जाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है. अपनी समस्या लेकर ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और लिखित आवेदन देकर जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है. तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने जांच कराकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है. छतरपुर जिला पंचायत CEO नमःशिवाय अरजरिया का कहना है "मणि साग़र डैम का पानी आने से ऐसी स्थिति बनी है. मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी."