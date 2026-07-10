विशालकाय अजगर और लोगों के बीच रेस कंप्टीशन, हांफने लगे ग्रामीण, दो घंटे चला रेस्क्यू
छतरपुर में 15 फीट लंबे और 60 किलो अजगर को काबू करने में छूटे पसीने. सर्पमित्र ने दिखाई जांबाजी. घने जंगल में छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 1:10 PM IST
छतरपुर : जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर स्थित पुतरी खेरा गांव में विशाकलकाय अजगर रातभर गांव की गलियों में शिकार की खोज में घूमता रहा, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला. सुबह जब लोग सोकर उठे तो एक घर के दरवाजे पर अजगर को बैठा देख शोर मच गया. वन विभाग व ग्रामीणों ने मिलकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा. इस 2 घंटे के दौरान गांव में अफरातफरी मची रही.
अजगर ने पूरे गांव में मचाई धमाचौकड़ी
बड़ामलहरा तहसील से जुड़े भगवां पुलिस थाना के तहत आने वाले गांव पुतरी खेरा में ग्रामीण उस समय दहशत में आ गये, जब विशालकाय अजगर गांव में घुस गया. अजगर को देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई. लोग घरों से लट्ठ लेकर निकल पड़े. ग्रामीणों ने अजगर को खदेड़ने का प्रयास किया. ये अजगर 15 फीट लंबा था. लोगों से घिरने के बाद अजगर ने खुद को छिपाने के लिए गांव में यहां से वहां दौड़ लगाई. इस दौरान ग्रामीण पीछे-पीछे लाठियां लेकर दौड़ते रहे.
विशालकाय अजगर की फुर्ती देख लोग हैरान
कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू करने के लिए सर्पमित्र को भेजा. सर्पमित्र ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. सर्पमित्र अमर सिंह लोधी ने अपने औजारों के साथ अजगर को कब्जे में करने की कोशिश की लेकिन अजगर गांव में दौड़ लगाता रहा. 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सर्पमित्र ने काबू में कर लिया. सर्पमित्र अमर सिंह लोधी ने बताया "इतना बड़ा अजगर कम ही देखने को मिलता है. यह भोजन की तलाश में गांव में आया होगा. ये किसी को भी सीधा निगल सकता है. इसकी लम्बाई लगभग 15 फुट 4 इंच, गोलाई 56 सेमी, वजन 60 किलो के ऊपर है."
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अजगर को साठिया के घने जंगल में छोड़ा
सर्पमित्र अमर सिंह लोधी ने उसे सुरक्षित साठिया घाटी के घने वन क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित छोड़ा दिया. वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़ामलहरा राजेंद्र पस्तोर ने बताया "सूचना मिलते ही सर्पमित्र और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया औ जंगल मे छोड़ दिया गया है."