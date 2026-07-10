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विशालकाय अजगर और लोगों के बीच रेस कंप्टीशन, हांफने लगे ग्रामीण, दो घंटे चला रेस्क्यू

छतरपुर में 15 फीट लंबे और 60 किलो अजगर का रेस्क्यू ( ETV BHARAT )