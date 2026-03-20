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राहुल गांधी के जनगणना के मुद्दे पर मध्य प्रदेश का ये दिग्गज कांग्रस नेता उतरा विरोध में

छतरपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ अजय सिंह राहुल ( ETV BHARAT )

कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग पर कहा "वह ऐसी किसी मांग का समर्थन नहीं करते. मैं इस तरह के किसी मुद्दे के पक्ष में नहीं हूं, जहां विभाजन हो. ठोक बजाके फिर कार्य करना चाहिए." पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल छतरपुर में सबसे पहले पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के आवास खेलग्राम पहुंचे. यहां उनका स्वागत किया गया.

छतरपुर : मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल 6 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं. इस दौरान अजय सिंह का गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है. वह दिग्गज कांग्रेस नेताओं के घर भी जा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं की बैठकें भी ले रहे हैं. अजय सिंह बैठकों के दौरान संगठन को मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं.

कार्यकताओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह राहुल ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के गुर बताए. वह कांग्रेस नेता अनीस खान, राहुल सिंह, शिव सिंह यादव के घर भी पहुंचे और परिवार से भेंट की. अजय सिंह राहुल ने साफ किया "2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी."

जब तक सरकार नहीं बनेगी स्वागत नहीं कराएंगे

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय सिंह ने कहा "जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक वह साफा व माला नहीं पहनेंगे. 2028 में पक्का सरकार बनेगी." अजय सिंह राहुल ने मौजूदा भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा "भाजपा के राज में किसी पर भी कितना भी गंभीर आरोप लग जाए, उसका बाल बांका नहीं होता." विधानसभा के बजट सत्र का जिक्र करते हुए अजय सिंह ने कहा "पहले बजट सत्र 40 दिन तक चलता था, लेकिन अब मात्र 8 दिन का रह गया है."

जब तक सरकार नहीं बनेगी स्वागत नहीं कराएंगे (ETV BHARAT)

विधानसभा में चर्चा से डरती है बीजेपी

अजय सिंह राहुल ने आरोप लगाया "भाजपा जनता के मुद्दों पर चर्चा करने से भागती है और सदन में बहस से बचती है. मैं किसी पद की लालसा से यह भ्रमण नहीं कर रहा हूं. मेरा मकसद कांग्रेस को मजबूत करना और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ना है, जो कांग्रेस के लोग किसी वजह से एक्टिव नहीं हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है. भाजपा की सरकार दबाव की राजनीति करती है."

कंगना रनौत के बयान पर टिप्पणी नहीं

राहुल गांधी पर कंगना रनौत के हालिया बयान पर टिप्पणी करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा "वे किस तरह की विचारधारा की हैं, यह सब जानते हैं. मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता." कार्यक्रम के दौरान छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा अजय सिह राहुल को तलवार भेंट की गई.