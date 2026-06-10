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PM मोदी के लिए बागेश्वर धाम में हवन, बुरहानपुर के श्री स्वामीनारायण मंदिर में दुग्धाभिषेक

केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के 12 साल को उल्लेखनीय बताते हुए बीजेपी नेताओं ने मंदिरों में की पूजा-अर्चना.

Bjp havan Bageshwar Dham
पीएम मोदी के लिए बागेश्वर धाम में हवन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:24 PM IST

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छतरपुर/बुरहानपुर : केंद्र में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरा होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए बीजेपी नेताओं ने मंदिरों में हवन और पूजा पाठ किया. बागेश्वर धाम में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पूजा, अर्चना कर हवन में आहुति डाली. पीएम मोदी ने 12 साल निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नेहरू का 4397 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है. PM मोदी के तीसरे कार्यकाल के अभी 3 साल बाकी हैं.

मोदी के फैसलों से देश की तकदीर बदली

खजुराहो सांसद VD शर्मा ने बताया "नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 12 सालों में अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे बड़े वादे बीजेपी ने पूरे किए हैं." VD शर्मा ने PM मोदी की लंबी उम्र की कामना की है. उन्होंने हवन से पहले कन्या पूजन किया. वीडी शर्मा ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कई अहम और बड़े फैसले लिए, जिसने देश की दशा और दिशा ही नहीं बदली बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए भी आधारशिला रखी."

बीजेपी सांसद वीडी शर्मा (ETV BHARAT)

वीडी शर्मा ने कहा "मोदी ने सत्ता संभालने के बाद शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए. इससे न केवल भारत की राजनीति, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, समाज और वैश्विक छवि की दशा और दिशा बदली है. बुन्देलखंड के विकास पर भी अहिम योगदान दिया. केन-बेतवा जैसे बड़े प्रोजेक्ट आज चल रहे है."

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खजुराहो सांसद वीडी शर्मा हवन करते हुए (ETV BHARAT)

सभा मंडप निर्माण के लिए विधायक निधि से 51 लाख रुपये

बुरहानपुर में श्री स्वामीनारायण मंदिर में बीजेपी नेताओं ने दुग्धाभिषेक किया. विधायक अर्चना चिटनिस ने भगवान लक्ष्मीनारायण देव और हरिकृष्ण महाराज का अभिषेक किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश में सुख समृद्धि और अमन चैन की कामना की. मंदिर परिसर में संत भवन और सभा मंडप निर्माण के लिए विधायक निधि से 51 लाख रुपये की सौगात भी उन्होंने दी है.

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श्री स्वामीनारायण मंदिर में दुग्धाभिषेक (ETV BHARAT)

करीब 200 साल पुराने प्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में अधिक मास के दौरान रोजाना भगवान लक्ष्मीनारायण देव और हरिकृष्ण महाराज का दुग्ध, केसर, नारियल पानी, शर्करा, शहद और पंचामृत सहित विभिन्न पवित्र द्रव्यों से दिव्य अभिषेक किया जाता है. शास्त्री चिंतन प्रियदासजी स्वामी ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को नई दिशा दी है."

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