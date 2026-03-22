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यूपी पुलिस ने रेत माफियाओं को खदेड़ा, छतरपुर खनिज विभाग के हत्थे चढ़ा पूरा सिंडिकेट

छतरपुर: अवैध रेत माफियाओं पर यूपी और एमपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी में डले लिफ्टर जप्त कर लिए. नदी का सीना चीर कर माफिया रेत निकाल रहे हैं जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश (एमपी) के पुलिस प्रशासन को मिली थी. वहीं, प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर दी, यूपी से भागकर माफिया लिफ्टर ओर मशीनें लेकर एमपी सीमा में घुस गए तो छतरपुर खनिज विभाग ने दबिश देकर लिफ्टर ओर मशीनें जप्त कर ली.

​छतरपुर में बीते दिनों रेत के अवैध साम्राज्य पर एक बड़ी कार्रवाई की गई. कार्रवाई के बाद से रेत माफियाओं में हड़कम्प मंच गया. दरसल, मामला जब यूपी की झांसी की खनिज टीम ने धसान नदी के खकोरा घाट पर अचानक छापा डाला तो माफिया हैरान रह गए.

रेत माफियाओं का 3 लिफ्टर पकड़ा गया (ETV Bharat)

छतरपुर खनिज विभाग के अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया "टीकमगढ़ जिले में ईटीपी (खनन अनुमति प्रक्रिया) फरवरी से बंद होने के बावजूद रेत खनन लगातार जारी था. इसी बीच झांसी की खनिज टीम ने खकोरा घाट पर अचानक छापा मार दिया, जिससे खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई. वहीं, कार्रवाई के दौरान नावों में लगी लिफ्टर मशीनों को बचाने के लिए रेत करोबारी उसे लेकर छतरपुर सीमा में घुस गए, जिसकी जानकारी लगते ही छतरपुर खनिज विभाग भी सक्रिय हो गया और खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने टीम के साथ छापे मारी कर दी. सीमा में घुसे लिफ्टरों ओर मशीनों को जप्त कर लिया और जब्त मशीनों को अलीपुरा थाने में रखवा दिया गया"