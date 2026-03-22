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यूपी पुलिस ने रेत माफियाओं को खदेड़ा, छतरपुर खनिज विभाग के हत्थे चढ़ा पूरा सिंडिकेट

छतरपुर में धसान के खकोरा घाट पर मची भगदड़, रेत मफियाओं का सिंडिकेट हुआ बेनकाब, खनिज विभाग ने 3 लिफ्टर पकड़े

CHHATARPUR MINERAL DEPT RAID
छतरपुर खनिज विभाग की रेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 9:51 AM IST

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छतरपुर: अवैध रेत माफियाओं पर यूपी और एमपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी में डले लिफ्टर जप्त कर लिए. नदी का सीना चीर कर माफिया रेत निकाल रहे हैं जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश (एमपी) के पुलिस प्रशासन को मिली थी. वहीं, प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर दी, यूपी से भागकर माफिया लिफ्टर ओर मशीनें लेकर एमपी सीमा में घुस गए तो छतरपुर खनिज विभाग ने दबिश देकर लिफ्टर ओर मशीनें जप्त कर ली.

​छतरपुर में बीते दिनों रेत के अवैध साम्राज्य पर एक बड़ी कार्रवाई की गई. कार्रवाई के बाद से रेत माफियाओं में हड़कम्प मंच गया. दरसल, मामला जब यूपी की झांसी की खनिज टीम ने धसान नदी के खकोरा घाट पर अचानक छापा डाला तो माफिया हैरान रह गए.

Action Against Sand Mafia
रेत माफियाओं का 3 लिफ्टर पकड़ा गया (ETV Bharat)

छतरपुर खनिज विभाग के अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया "टीकमगढ़ जिले में ईटीपी (खनन अनुमति प्रक्रिया) फरवरी से बंद होने के बावजूद रेत खनन लगातार जारी था. इसी बीच झांसी की खनिज टीम ने खकोरा घाट पर अचानक छापा मार दिया, जिससे खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई. वहीं, कार्रवाई के दौरान नावों में लगी लिफ्टर मशीनों को बचाने के लिए रेत करोबारी उसे लेकर छतरपुर सीमा में घुस गए, जिसकी जानकारी लगते ही छतरपुर खनिज विभाग भी सक्रिय हो गया और खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने टीम के साथ छापे मारी कर दी. सीमा में घुसे लिफ्टरों ओर मशीनों को जप्त कर लिया और जब्त मशीनों को अलीपुरा थाने में रखवा दिया गया"

फरवरी से बंद है ईटीपी

खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया टीकमगढ़ जिले में रेत कंपनी द्वारा किस्त जमा न करने के कारण फरवरी से ईटीपी बंद है. इसके बावजूद धसान नदी में अवैध उत्खनन चल रहा था. यह सीमा छतरपुर, टीकमगढ़ और यूपी के झांसी में आती. लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी अब एक बड़ी कार्यवाही की गई.

Action Against Sand Mafia
छतरपुर में रेत मफियाओं का सिंडिकेट हुआ बेनकाब (ETV Bharat)

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क्या बोले खनिज अधिकारी

मामले में जब छतरपुर खनिज अधिकारी अमित मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने बताया "लम्बे समय से अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही थीं. छतरपुर सीमा से लगे यूपी के झांसी, एमपी के टीकमगढ़ और छतरपुर की धसान नदी में लिफ्टर डालकर उत्खनन किया जा रहा था. पहले यूपी पुलिस ने रेड डाली तो, रेत मफिया टीकमगढ़ होते हुए छतरपुर की सीमा में घुस आए तो मेरी टीम ने 3 लिफ्टर पकड़कर छतरपुर के अलीपुरा थाने में रखवाए दिए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है."

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