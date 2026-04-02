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देश की सबसे ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा का अनावरण, रामलला से डायरेक्ट कनेक्शन

छतरपुर में 171 क्विंटल अष्टधातु से बनी हनुमानजी की प्रतिमा ( ETV BHARAT )

हनुमान प्रतिमा अनावरण से पहले 10 दिन तक चले कार्यक्रम (ETV BHARAT)

मंदिर के महंत भगवानदास सिंगारी ने करीब 7 वर्ष पहले इस प्रतिमा के निर्माण का संकल्प लिया था. मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और दुकानों की आय से इस भव्य प्रतिमा को साकार किया गया. मूर्ति के लिए देशभर के जाने माने लोगों ने अपनी आहुति डाली. निर्मोही अखाड़ा जानराय टौरिया आजानभुज सरकार मंदिर के महंत भगवान दास महाराज उर्फ श्रंगारी महाराज बताते हैं "हनुमानजी महाराज की 51 फीट की विशाल अष्टधातु की मूर्ति सोना, चांदी और तांबा जैसी 8 धातुओं को लगाया गया है. लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा पीतल की है. यह मूर्ति अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक संकल्प के तहत बनाई गई. ."

अनावरण के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सहित जगतगुरु श्री रामस्वरूपाचार्य महाराज, महंत भगवानदास श्रंगारी, पीताम्बरा पीठ के पुजारी पंडित बृजेश महाराज, महामंडलेश्वर सुरेंद्र दास, चोपरिया सरकार महंत रामेश्वर दास, महंत रामचरन दास एवं महंत शीतल दास सहित कई संत महात्मा सहित जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की.

देश की सबसे ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा का अनावरण (ETV BHARAT)

हनुमानजी की विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए छतरपुर शहर के साथ ही आसपास के जिलों के लोग जयनराय टौरिया मंदिर पहुंचे. अनावरण से पहले 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिदिन कथावाचकों द्वारा कथा का आयोजन हुआ. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं. इस भव्य आयोजन ने श्रद्धालुओं के मन में भगवान हनुमान के प्रति नई आस्था और भक्ति का संचार दिखाई दिया.

छतरपुर : हनुमान जन्मोत्सव पर छतरपुर में देश की पहली 51 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित हनुमानजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया. बाबा बागेश्वर सहित इस अवसर पर साधु-संतों की उपस्थिति में धार्मिक आयोजन किया गया. महाआरती के साथ अष्टधातु की विशाल 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस प्रतिमा को करीब 171 क्विंटल अष्टधातु से तैयार किया गया है. इसे बनाने में तकरीबन 3 साल लगे हैं.

अयोध्या के राम मंदिर से क्या नाता

महंत श्रंगारी महाराज बताते हैं "हमने संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो हम भी जानराय टौरिया पर आजानभुज सरकार मंदिर परिसर में ही हनुमान जी की अष्टधातु की 51 फीट की मूर्ति बनाएंगे. राजस्थान के होनहार कारीगरों द्वारा प्रतिमा को अंतिम रूप प्रदान किया गया.

छतरपुर में अष्टधातु की 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा (ETV BHARAT)

इस मूर्ति में शहर के मजदूर, गरीब से लेकर व्यापारी, समाजसेवी, राजनेता और मंत्रियों ने भी अपनी आहुति डाली है. जब मूर्ति का निर्माण ढलाई का कार्य चल रहा था, तभी हर शहर के लोग अपने अपने घरों से तांबा, पीतल, सोना, चांदी सहित अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लाये ओर मूर्ति बनाने में आहूत की."

नहीं मिले सिलेंडर, चूल्हे पर भंडारे की प्रसादी (ETV BHARAT)

नहीं मिले सिलेंडर, चूल्हे पर भंडारे की प्रसादी

हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारे के लिए सिलेंडर नहीं मिलने के कारण 10 गांवों से लकड़ियां मंगाकर भक्तों के लिए भंडारा बनाया गया. मंदिर के सेवादार राजेन्द्र अग्रवाल ने बताया "पिछले 10 दिन से लगातार आयोजन चल रहा है, आज मुख्य भंडारा है लेकिन एक भी सिलेंडर नही मिला तो करीब 10 गांवों में जाकर लकड़ियां एकत्रित की गई और चूल्हे पर भंडारा बनाया गया."

कुड़नताल हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाने से मनमांगी मुराद (ETV BHARAT)

छतरपुर जिले के ये हैं चमत्कारी हनुमान मंदिर

छतरपुर जिले में 3 ऐसे प्राचीन हनुमान जी के सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है. छतरपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम का प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो आज देश दुनिया में जाना जाता है. बागेश्वर धाम के सेवादार कमल अवस्थी बताते हैं "धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो दिव्य दरबार लगाते हैं. भक्तों की निजी समस्याओं को बिना बताए पर्चे पर लिखने और हनुमान जी की कृपा से समाधान बताने के लिए प्रसिद्ध है. यहां अर्जी नारियल के माध्यम से लोग लगाते हैं. मंगलवार को विशेष पेशी लगती है."

कुड़नताल हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाने से मनमांगी मुराद

छतरपुर जिले का दूसरा ऐसा मंदिर है जो 3 बार टूट चुका है. मंदिर में माता अंजनी के साथ लेटे हनुमान भगवान लगातार बढ़ते हैं. ढाई फीट के लेटे हनुमान आज 14 फीट के हो गए हैं. मंदिर के पुजारी विकास चतुर्वेदी बताते हैं "इस मंदिर का चमत्कार देखकर भक्त दूर से दौड़े आते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है. सन्तान सुख के लिए इस मंदिर के हनुमान जी को 21 मंगलवार चोला चढ़ाया जाता है. हनुमान जी का व्रत धारण किया जाता तो सन्तान सुख की प्राप्ति जरूर होती है. छतरपुर से यह मंदिर 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में है, जिसे कुड़नताल के नाम से जाना जाता है."

फिरंगी पछाड़ हनुमान मंदिर की महिमा निराली

छतरपुर शहर के गल्ला मंडी स्थित दरवाजे बाहर जिले का तीसरा चमत्कारी मंदिर है, जिसे फिरंगी पछाड़ कहा जाता है. पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "फिरंगी पछाड़ हनुमान मंदिर की महिमा निराली है. यहां हनुमान जी की प्रतिमा में तेज है. भक्तों के साथ गलत करने वालों को तुरंत परिणाम देते हैं. भक्त को तुरंत आराम देते हैं."

पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "जिले के तीनों मंदिर अपने आप में देश, दुनिया में प्रसिद्ध हैं. बागेश्वर धाम पर दुनिया भर से भक्त आते हैं ओर उनकी मनोकामना पूरी होती है."