बुंदेलखंड में नई फसल का अनोखा जश्न, हाथी-घोड़े पर सवार होकर करते हैं ताड़का वध

बुंदेलखंड में नई फसल का अनोखा जश्न, हाथी-घोड़े पर सवार होकर करते हैं ताड़का वध
छतरपुर में नई फसल का उत्साह मनाने रियासत काल से चल रही अनोखी परंपरा, 18 गांव के लोग होते हैं शामिल, हाथी-घोड़े पर ताड़का वध
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:01 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड का छतरपुर ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा के लिए पूरे देश में जाना जाता है. ऐसी ही एक अनोखी और प्राचीन 'ताड़का वध' की परंपरा गरौली रियासत से शुरू हुई, जो आज भी चली आ रही है. चैत्र के महीने में नई फसल के आने पर किसान उत्साह और उमंग से भरे रहते हैं. उनके उत्साह को दुगना करने के लिए एक विशाल मेले का आयोजन होता है. जिसमें 18 गांव के लोग शामिल होते हैं और ओर हाथी घोड़े पर बैठे लोग 'ताड़का' का वध करते हैं. इस आयोजन को देखने जिले भर से लोग जाते हैं. इस आयोजन में आज भी रियासतकालीन इतिहास की झलक दिखाई देती है.
छतरपुर जिले से 34 किलोमीटर दूर नाौगांव अनुविभाग में आने वाली गर्रोली रियासत थी जो आज जिले का एक छोटा सा गांव है. इस गांव में आज भी ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार 'ताड़का वध' का भव्य आयोजन होता है.
रियासत काल से चली आ रही परंपरा
धार्मिक मान्यता के अनुसार, रामायण में वर्णित है कि ताड़का और मारीच नामक राक्षस ऋषि विश्वामित्र और उनके साथ साधु-संतों के यज्ञ में विघ्न डालते थे. तब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ से भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ वन में ले आए. यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान श्रीराम ने अपने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया. इसी घटना की स्मृति में ताड़का वध की यह परंपरा गरौली में आज भी जीवित है. गरौली में यह आयोजन रियासत काल से चला आ रहा है.
गांव के सरपंच प्रतिनिधि रूपेन्द्र तिवारी बताते हैं, ''रियासत के राजा दीवान बहादुर गोपाल सिंह जूदेव को गरौली रियासत मिली थी. जिसमें कुल 18 गांव पुतरया पचवारा, कुलबारा,आकारतोल, गंज करारा, रानीपुरा भडियापुरा गरौली, सालाक, वनचोर, भटेरा, अमानपुरा, रिछारा, सिलारपुर, सतोरा, पड़रिया, कनेरा शामिल थे. उस समय चैत्र माह में नई फसल की कटाई का उत्साह मानते थे और गांवों के जमींदार अपना लगान जमा करने गरौली आते थे. उनके मनोरंजन के लिए मेला और ताड़का वध की परंपरा शुरू की गई जो धीरे-धीरे एक संस्कृति उत्सव बन गई.''
हर साल लगता है मेला
रियासत काल में यह मेला लगभग एक माह तक चलता था, लेकिन समय के साथ अब यह आयोजन 3 दिन तक सीमित हो गया है. फिर भी इसका उत्साह और महत्व आज भी बरकरार है. पुरानी परंपराओं के अनुसार मेला देखने आने वाले लोग सिर पर पगड़ी साफा या गमछा बांधकर आते थे जो उस समय की सामाजिक पहचान का प्रतीक था.
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हाथी, घोड़े पर बैठकर होता है ताड़का वध
इतिहासकार शंकर लाल सोनी ने बताया कि, ''रियासत काल में ताड़का वध प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाता था. जिसमें जिस जमींदार का घोड़ा या हाथी ताड़का का वध करता था उसे सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता था. वर्तमान समय में भी यह परंपरा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. इस आयोजन में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं.
हाथी पर सवार होकर यह झांकी ताड़का वध स्थल तक पहुंचती है. जहां बैंड-बाजे, डीजे और पुलिस व्यवस्था के बीच यह आयोजन सम्पन्न होता है. इस आयोजन को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. गरौली की यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखे हुए है.''
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नौगांव SDOP अमित मेश्राम कहते हैं, ''हाथी और घोड़े आयोजन में मौजूद हैं. जिसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया हैं. जहां आयोजन हो रहा वहां पर्याप्त पुलिस मौजूद है.
क्या कहते हैं इतिहासकार
वहीं, छतरपुर के इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं, "गरौली गांव में एक परंपरा करीब 200 सालों से चली आ रही है. जिसे निभाने के लिए 18 गांव के लोग शामिल होते हैं. भगवान राम के द्वारा जब ताड़का वध किया था, उनकी स्मृति में आयोजन होता है. नई फसल आती है उसका उत्साह मनाते है. परंपरा निराली है एक घोड़े पर सवार होकर आते हैं, एक हाथी पर सवार होकर आते हैं, जो भी वध करता है उसको ईनाम देकर पुरुस्कृत किया जाता है. यह आयोजन रियासत काल से चला आ रहा है.''