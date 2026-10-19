छतरपुर में शस्त्र पूजन के नजारे हटकर, तलवार ले पहुंची महिलाएं, दोनों हाथ से हैरतअंगेज करतब
छतरपुर के मेला ग्राउंड में श्रीराम सेवा समिति ने किया शस्त्र पूजन. शहरवासी शस्त्र लेकर सामूहिक पूजन में पहुंचे. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 12:39 PM IST
छतरपुर : जिले में श्रीराम सेवा समिति द्वारा मेला ग्राउंड में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस दौरान शहर के लोग अपने शस्त्र लेकर सामूहिक पूजन करने पहुंचे. महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
शस्त्र पूजन बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा
हिंदू धर्म में विजयादशमी का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है. इसे दशहरा नाम से भी जाना जाता है. यह दिन मुख्य रूप से भगवान श्रीराम की रावण पर और देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत से जुड़ा है. भक्तों के लिए विजयादशमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है,बल्कि इसे धर्म, साहस, भक्ति और बुराई पर अच्छी की जीत का दिन कहा जाता है.
श्रीराम सेवा समिति के संयोजक प्रकाश रावत कहते हैं "विजयदशमी से पहले कई अन्य परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जिनका अलग महत्व होता है. इसमें शस्त्र पूजन भी है, जो बुन्देलखंड में प्राचीन परंपरा है."
महिलाओं ने की तलवारबाजी
छतरपुर के मेला ग्राउंड में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. इसमे महिलाओ ने भी अपनी भागीदारी निभाई ओर पुरुषों के साथ वे भी अपने शस्त्र लेकर पूजन करने पहुंची. महिलाओं ने अपने दोनों हाथों से तलवारबाजी के करतब दिखाए. श्रीराम सेवा समिति का कहना है "शस्त्र पूजन भारतीय संस्कृति में शक्ति, साहस, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है. इस अवसर पर परंपराओं के प्रति सम्मान और समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया."
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युवाओं में शस्त्र चलाने की क्षमता हो
कार्यक्रम में शस्त्र पूजन, मलखंभ और गरबा जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया. बच्चों की मलखंभ प्रस्तुति ने शारीरिक कौशल और अनुशासन का महत्व का संदेश दिया. शस्त्र पूजन के दौरान लाइसेंसी बंदूक, तलवार, गदा, मुगदर, भाला, बरछी, कटार सहित कई प्रकार के शस्त्रों का पूजन विधिविधान से किया गया. छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजीव लोचनदास महाराज ने कहा "गरबा को गर्व का पर्व माना गया है. ये केवल नाच-नौटंकी नहीं है, देवी शक्ति स्वरूपा हैं. युवा वर्ग में शस्त्र धारण करने और चलाने की क्षमता होनी चाहिए, जो छतरपुर की बेटियों ने करके दिखाया है."