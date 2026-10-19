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छतरपुर में शस्त्र पूजन के नजारे हटकर, तलवार ले पहुंची महिलाएं, दोनों हाथ से हैरतअंगेज करतब

छतरपुर में शस्त्र पूजन के नजारे हटकर, तलवार ले पहुंची महिलाएं ( ETV BHARAT )

छतरपुर : जिले में श्रीराम सेवा समिति द्वारा मेला ग्राउंड में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस दौरान शहर के लोग अपने शस्त्र लेकर सामूहिक पूजन करने पहुंचे. महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

शस्त्र पूजन बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा