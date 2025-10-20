छतरपुर में जब झूमकर नाचीं उमा भारती, देखने वाले देखते ही रह गये

ETV Bharat / state

October 20, 2025

छतरपुर: देश की जानी-मानी फायर ब्रांड नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने बयानों के लिए काफी मशहूर हैं. उमा के बयानों से अकसर सियासी हलचल मच जाती है. इस बार उमा भारती अपने बयान के लिए नहीं, बल्कि एक खास वजह के लिए अचानक चर्चा में आ गईं.

भाई के घर पर दीदी का डांस, हर कोई हैरान

मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती एक बार फिर चर्चा में हैं, उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है. इस बार वह अपने शानदार डांस को लेकर छा गई हैं. उनका डांस देखकर देश के सियासी लोगों के साथ-साथ छतरपुर के लोग भी हैरान रह गए. उन्होंने अपने मुंह बोले भाई राजू फुलवानी के गृह प्रवेश पर जमकर डांस किया.

'आज मैं अपने घर आई हूं'

वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि "आज में अपने घर आई हूं. छतरपुर में मेरे भाई राजू फूलवानी ने बनाया है नया घर. उसमें मेरा भी एक कमरा है. घर बनने के बाद पहली बार मौका मिला है, बहुत खुशी हुई है."

छतरपुर के लोकनाथ पुरम में उमा भारती के भाई ने बनवाया है घर

मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती के मुंह बोले भाई राजू फुलवानी ने छतरपुर के लोकनाथ पुरम में अपना नया घर बनवाया है. नये घर के गृह प्रवेश के अवसर पर उमा भारती भी कार्यक्रम में पहुंचीं. यहां पर जब ढोल नगाड़े बज रहे थे तो उमा भारती अपने आप को रोक नहीं पाईं और डांस करना शुरू कर दिया. उमा भारती का पहली बार यह डांस वाला रूप देखकर राजनीतिक लोग भी दंग रह गए, तो वहीं मोहल्ले के लोग भी देखते रह गये. अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान उनके मुंह बोले भाई राजू फूलवानी ने उमा भारती का पैसों से निछावर भी किया.

हाल के दिनों में इस वजह से चर्चा में आईं

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही हैं. पिछले दिनों वो शराबबंदी को लेकर चर्चा में रहीं. उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी. उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर शराब की दुकान में घुस कर पत्थर फेंककर तोड़फोड़ कर दी थी. बीते दिनों उमा भारती ने मैहर स्थित मां शारदा देवी में पत्रकारों से बातचीत में बयान दिया कि हिंदुओं की उदारता का इस्लामीकरण नहीं होना चाहिए.

