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छतरपुर का ऐसा मंदिर जिसने औरंगजेब की सेना को उल्टे पांव लौटाया, तभी से प्रसिद्ध हैं सिद्ध गणेश

शहर के महोबा रोड के पास सिद्ध गणेश कॉलोनी में एक प्राचीन गणेश मंदिर है जो भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. मंदिर के पुजारी लखनपुरी गोस्वामी बताते हैं, '' सन 1705 में भारत में मुगलों का शासन था, उसी दौरान देश में हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था. मंदिरों पर हमले हो रहे थे और मूर्तियों को खंडित कर नष्ट किया जा रहा था. मुगल आक्रांताओं से चोरी छिपे भगवान गणेश की मूर्ति को हरिद्वार से लाया गया था और गणपति की मूर्ति को तब सफेद कपड़े में लपेट कर रखा था. इसे एक हाथी और चार बैल गाड़ियों के सहारे तीन महीने की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्तों से छतरपुर दोबारा वापस लाया गया था.''

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर की धरती हमेशा से ही अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन इतिहास के लिए जानी जाती है. यहां के दो प्राचीन गणेश मंदिर भी आज भी अपने अस्तित्व की गवाही देते हैं. इनमें से एक मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की वजह से औरंगजेब की सेना उल्टे पैर लौटने पर मजबूर हो गई थी.

औरंगजेब की सेना उल्टे पैर लौटने पर हुई मजबूर

मंदिर पुजारी लखनपुरी गोस्वामी ने बताया, "मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए जैसे ही तैयारी शुरू हुई तो औरंगजेब के सैनिकों को मंदिर में मूर्ति स्थापना की जानकारी लग गई, जिसके बाद सैनिकों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की और कुएं के पास रखी कुछ मूर्तियों को खंडित कर दिया. जिसके सबूत आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं. औरंगजेब की सेना जैसे ही असली मूर्ति के पास पहुंची तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सेना मूर्ति को बिना खंडित किए उल्टे पैर वापिस लौट गई. उसी दौरान से इस मंदिर का नाम सिद्ध गणेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया."

जब औरंगजेब की सेना उल्टे पैर लौटने पर मजबूर (ETV Bharat)

खजुराहो के रणविजय गणपति की महिमा

वहीं, दूसरा प्राचीन मंदिर खजुराहो में लगभग 1 हजार साल पुराना बताया जाता है. ये प्राचीन चंदेलकालीन मतंगेश्वर मंदिर है, जहां 1 हजार साल से गणपति भी विराजमान हैं और बिना उनकी पूजा के कोई मंदिर के अंदर नहीं जाता है. मान्यता है कि चंदेल शासक किसी युद्ध या महत्वपूर्ण अभियान पर जाने से पहले यहां भगवान गणेश के दर्शन और पूजन किया करते थे.

श्रद्धालुओं के बीच यह भी विश्वास है कि गणपति की पूजा के बाद रणभूमि में जाने वाले राजा विजय प्राप्त करके लौटते थे, करीब एक हजार साल पुरानी मानी जाने वाली यह प्रतिमा आज भी मंदिर परिसर के बाहर विराजमान है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां भक्तों की भीड़ लगती है. मान्यता है कि भगवान गणेश को सच्चे मन से लड्डू अर्पित करने और दर्शन करने से विघ्न दूर होते हैं और बिगड़े काम बनने की कामना पूरी होती है.

मथुरा के सैकड़ों कलाकारों ने गढ़ा

इन दोनों मंदिरों को लेकर इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर एन के जैन कहते हैं, "छतरपुर में दो प्राचीन गणेश मंदिर हैं, एक छतरपुर शहर में है, जिसको सिद्ध गणेश के नाम से जाना जाता है. जो सैंकड़ों साल पुराना है. वहीं दूसरा खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर के बाहर स्थित गणेश भगवान की प्रतिमा है, यह एक दुर्लभ प्रतिमा है. जिसे सिर्फ एक पत्थर पर उकेरा गया है. खजुराहो में चंदेल काल के दौरान करीब 85 मंदिरों का निर्माण हुआ था. इन मंदिरों को मथुरा से आए 1600 कलाकारों ने गढ़ा था. चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित इन मंदिरों का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा.

पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं, '' सोमवार से गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है. गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के प्रदाता हैं. हर प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं. जिले में दो मंदिर गणेश जी के बहुत प्राचीन है एक सिद्ध गणेश और दूसरा खजुराहो का गणेश मंदिर है, यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे.''