छतरपुर में एंबुलेंस पायलटों की ऐसी मौज, मरीजों को तड़पता छोड़ छलकाए जा रहे जाम
छतरपुर में दो 108 एंबुलेंस ने शराब ठेके पर घंटों समय खपाया, चालक पर लगे शराब पीने के आरोप. ADM ने दिए जांच के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:50 AM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर पर मरीजों को समय पर एंबुलेंस न और जान जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसी बीच एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां समय बीती रात दो एंबुलेंस शराब ठेके पर घंटों खड़ी दिखाई दीं. इस दौरान एंबुलेंस चालकों पर शराब पीने के आरोप भी लगे हैं, जिसने एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है.
अस्पताल की जगह शराब दुकान में स्टैंड
छतरपुर में सरकारी स्वास्थ सेवाओं की तस्वीर हैरान करने वाली सामने आई है. जिन एंबुलेंस को हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए, वह शराब के ठेके पर घंटों खड़ी नजर आई है. वहीं, दूसरी तरफ मरीज को एंबुलेंस के अभाव में प्रावेट गाड़ी से सफर करना पड़ता है. जिसके चलते काफी वित्तिय बोझ उठाना पड़ता है.
शराब पीने में व्यस्त ड्राइवर?
मामला छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर घुवारा का है. जहां रविवार रात लोगों की जान बचाने वाली 108 एंबुलेंस शराब के ठेके पर खड़ी हुई थी. आरोप है कि पायलट वाहन खड़ा कर खराब पीने में जुटे हुए थे. वाहन को घंटों शराब की दुकान के पास खड़ा देख स्थानीय लोग भड़क गए और वीडियो बनाने लगे. लोगों का गुस्सा देख पायलट ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया.
एंबुलेंस के अभाव में नवजात की मौत
स्थनीय निवासी घुवारा अक्षय जैन ने गाड़ियों को रोककर पूछताछ की, तो एंबुलेंस पायलट ने खाना खाने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया. पनवाड़ी निवासी अर्जुन सिंह घोषी ने कहा, "यह रोज की कहानी है, रात होते ही एंबुलेंस हॉस्पिटल की जगह शराब ठेके पर घंटों खड़ी रहती हैं. उधर हॉस्पिटल में मरीज परेशान होते हैं. बीते दिन भी एक नवजात ने एंबुलेंस के अभाव में दम तोड़ दिया था."
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छतरपुर ADM विनय द्विवेदी ने कहा, "मामला गंभीर है, इसकी जांच कर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."