छतरपुर में 1.5 करोड़ रुपये की शराब से लदा ट्रक पलटा, लूटने वालों की लगी भीड़

छतरपुर में 1.5 करोड़ रुपये की शराब से लदा ट्रक पलटा, लूटने वालों की लगी भीड़
ग्वालियर से रीवा जा रहा ट्रक पलटा, ओरछा रोड थाना क्षेत्र के कैडी ब्रिज के पास हुआ हादसा, ब्रांडेड शराब की 1300 पेटियां लदी थीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:06 AM IST
छतरपुर: छतरपुर जिले के हाइवे पर उस समय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई जब एक शराब से लदा हुआ ट्रक अचानक पलट गया और उसमें रखी शराब सड़क पर बिखर गई. देखते देखते लूटने वालों को भीड़ भी एकत्रित हो गई, तो ट्रक चालक को पुलिस बुलानी पड़ी. लेकिन कुछ शराबी मौका देखकर शराब की बोतलें उठाकर भाग गए.
ट्रक ग्वालियर से रीवा जा रहा था
ओरछा रोड थाना क्षेत्र में शराब से भरे ट्रक के पलटने की घटना हुई है. हादसे में ट्रक पूरी तरह उलट गया. ट्रक में ब्रांडेड शराब की करीब 1300 पेटियां लदी थीं, जिनकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. यह ट्रक ग्वालियर से रीवा जा रहा था ट्रक तभी अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया.
शराब लूटने के लिए पहुंचे लोग, ट्रक चालक ने बलाई पुलिस
ट्रक के पलटते ही पूरी शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं. गांव के लोग देखने पहुंचे तो शराब देख कर हैरान रह गए और कुछ लोगों ने शराब को भी लूटने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने पुलिस को बुला लिया. वहीं, छतरपुर की ओरछा रोड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को भगाया ओर शराब के संबंध में ट्रक चालक ओर उसके साथ वाले लोगो से कागजात मांगे. लेकिन मौके पर कुछ नहीं दे पाए जिस के कारण ओरछा रोड पुलिस ने ट्रक और शराब की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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ट्रक को रोड से उठवाकर शराब सहित ओरछा रोड थाने में रखवा दिया गया है. यह घटना तब हुई जब ट्रक ग्वालियर से रीवा जा रहा था. ओरछा रोड थाना क्षेत्र के कैड़ी ब्रिज के पास अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया और बड़ा हादसा होने से बच गया, तो वहीं जानकारी लगते ही छतरपुर आबकारी विभाग भी मौके पर पहुंच गया और शराब की जांच में जुटा है.
क्या बोले ओरछा रोड टीआई
वहीं, मामले में ओरछा रोड टीआई दीपक यादव से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि "जानकारी लगी थी एक ट्रक शराब से लदा हुआ पलट गया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची थी, कुछ लोग शराब को उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो भीड़ को मौके से पुलिस के लोगों ने हटाया है. मामले में आबकारी टीम भी पहुंची थी, जांच पड़ताल की जा रही है.