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भीमकुंड से जटाशंकर जा रहे यूपी के दो कांवड़ियों को ट्रक ने कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा इलाके के भीमकुंड से कांवड़ में जल भरकर दोनों कावड़िये जटाशंकर धाम में जलाभिषेक करने जा रहे थे. दोनों बाइक क्रमांक UP 95 V 5387 से भीमकुंड से जल लेकर जटाशंकर धाम के लिए निकले थे. तभी छतरपुर सागर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MP 17 HH 5077 ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के उमरई महोपकंठ निवासी कौशलेश पाठक (15 वर्ष) और रोहित सुल्लेरे (35 वर्ष) की मौत हो गई.

छतरपुर : रविवार को छतरपुर-सागर रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो कावड़ियों की जान ले ली. कावड़िये भीमकुंड से जटाशंकर महादेव जल चढ़ाने जा रहे थे, इसी दौरान दोनों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

मौके पर ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर (Etv Bharat)

ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

बड़ामलहरा थाना प्रभारी रीता सिंह ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा, '' यह घटना गौरैया माता इलाके के पास हुई है एक्सीडेंट की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रोहित सुल्लेरे को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल बड़ा मलहरा लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में एंबुलेंस में ही उसकी मौत हो गई. हादसे में दूसरे मृतक कौशलेश पाठक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था. दोनों मृतकों के शवों को सिविल हॉस्पिटल बड़ा मलहरा के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है. प्रशासनिक अभिरक्षा में आवश्यक कार्रवाई की गई और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया और मौके से फरार हुए ड्राइवर को खोजा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवक कावड़ में जल भरकर पूजा पाठ के लिए जा रहे थे.''

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वहीं, मृतक के परिजन ब्रजेश पाठक ने बताया, '' घटना तब हुई जब भाई कावंड़ लेकर भीमकुंड जा रहे थे, उसके बाद दोनों को जटाशंकर धाम जाना था. उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और दोनों की मौत हो गई.''