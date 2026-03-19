छतरपुर में आदिवासी महिला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी जंग, पटवारी गिरफ्तार
केन-बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा के एवज में 50 हजार रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 6:10 PM IST
रिपोर्ट : मनोज सोनी
छतरपुर : केन-बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा वितरित करने के बदले ग्रामीणों से रिश्वत ली जा रही है. आदिवासी महिला से पटवारी 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. आदिवासी महिला से पटवारी कलेक्टर ऑफिस के पास रिश्वत ले रहा था. इसी दौरान लोकायुक्त ने छापा मारकर उसे दबोच लिया.
महिला से 50 हजार लेते गिरफ्तार
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर जिले 14 गांव डूब में आ रहे हैं. सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापितों को प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का पुनर्व्यवस्थापन पैकेज दिया जा रहा है. मुआवजा दिलाने ओर बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है. मामले के अनुसार बिजावर इलाके के नेगुवा गांव की आदिवासी महिला से पटवारी ने रिश्वत की मांग की. इसके बाद आदिवासी महिला सगुनती ने पटवारी को 50 हजार की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वा दिया.
पटवारी ने मांगी 1.60 लाख रुपये रिश्वत
शिकायतकर्ता महिला सगुनती ने बताया "पटवारी राहुल अग्रवाल ने 1 लाख 60 हजार की रिश्वत मांगी थी. 40 हजार पहले ले चुका है. 90 हजार की डिमांड थी. पटवारी के कहता था कि मुआवजा मैंने दिलवाया है. इसलिए ईनाम के तौर पर पैसे चाहिए, नहीं तो मुआवजा वापस चला जायेगा. पटवारी की डिमांड सुनकर महिला परेशान हो गई. फिर महिला ने साहस दिखाकर पटवारी की शिकायत साग़र लोकायुक्त में जाकर की. लोकायुक्त पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की बात सुनी और पटवारी के खिलाफ जाल बिछाया."
लोकायुक्त के जाल में फंसा पटवारी
नेगुवा में तैनात पटवारी छतरपुर कलेक्टर ऑफिस के पास से महिला से रिश्वत ले रहा था. लोकायुक्त टीम ने पटवारी दबोचा और ट्रैफिक थाने पहुंची. यहां पर आवश्यक लिखा-पढ़ी की गई. टीआई लोकायुक्त सागर रोशनी जैन ने बताया "केन-बेतवा लिंक परियोजना में जो वोटर हैं, उनके बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं 12 लाख 50 हजार का मुआवजा दिया जा रहा है. फरियादी की बेटी वर्षा के खाते में मुआवजा आ गया था, जिसको लेकर पटवारी पैसे डलवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था."
- पटवारी का 25 हजार से नहीं भरा मन, रिश्वत की अगली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा
- जेब गरम करते ही दो घूसखोर गिरफ्तार, लोकायुक्त ने सचिव और ठेकेदार को रिश्वत लेते पकड़ा
आदिवासी महिला ने की लोकायुक्त से शिकायत
पीड़ित आदिवासी महिला सगुनती ने बताया "पटवारी कहता था अगर पैसे नहीं दोगी तो मुआवजा की राशि वापस हो जाएगी. जो मुआवजा मिला था, उसी में से रिश्वत मांग रहा था. पटवारी धमकी देता था. ऐसा कई लोगों के साथ पटवारी ने किया है. महिला की शिकायत पर पहले जांच की गई. पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने प्लानिंग के अनुसार पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया.ठ