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छतरपुर में आदिवासी महिला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी जंग, पटवारी गिरफ्तार

लोकायुक्त ने पटवारी को 50 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर जिले 14 गांव डूब में आ रहे हैं. सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापितों को प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का पुनर्व्यवस्थापन पैकेज दिया जा रहा है. मुआवजा दिलाने ओर बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है. मामले के अनुसार बिजावर इलाके के नेगुवा गांव की आदिवासी महिला से पटवारी ने रिश्वत की मांग की. इसके बाद आदिवासी महिला सगुनती ने पटवारी को 50 हजार की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वा दिया.

छतरपुर : केन-बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा वितरित करने के बदले ग्रामीणों से रिश्वत ली जा रही है. आदिवासी महिला से पटवारी 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. आदिवासी महिला से पटवारी कलेक्टर ऑफिस के पास रिश्वत ले रहा था. इसी दौरान लोकायुक्त ने छापा मारकर उसे दबोच लिया.

रिश्वत लेते पटवारी को दबोचने के बाद लोकायुक्त टीम (ETV BHARAT)

पटवारी ने मांगी 1.60 लाख रुपये रिश्वत

शिकायतकर्ता महिला सगुनती ने बताया "पटवारी राहुल अग्रवाल ने 1 लाख 60 हजार की रिश्वत मांगी थी. 40 हजार पहले ले चुका है. 90 हजार की डिमांड थी. पटवारी के कहता था कि मुआवजा मैंने दिलवाया है. इसलिए ईनाम के तौर पर पैसे चाहिए, नहीं तो मुआवजा वापस चला जायेगा. पटवारी की डिमांड सुनकर महिला परेशान हो गई. फिर महिला ने साहस दिखाकर पटवारी की शिकायत साग़र लोकायुक्त में जाकर की. लोकायुक्त पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की बात सुनी और पटवारी के खिलाफ जाल बिछाया."

पटवारी ने मांगी डेढ़ लाख की रिश्वत (ETV BHARAT)

लोकायुक्त के जाल में फंसा पटवारी

नेगुवा में तैनात पटवारी छतरपुर कलेक्टर ऑफिस के पास से महिला से रिश्वत ले रहा था. लोकायुक्त टीम ने पटवारी दबोचा और ट्रैफिक थाने पहुंची. यहां पर आवश्यक लिखा-पढ़ी की गई. टीआई लोकायुक्त सागर रोशनी जैन ने बताया "केन-बेतवा लिंक परियोजना में जो वोटर हैं, उनके बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं 12 लाख 50 हजार का मुआवजा दिया जा रहा है. फरियादी की बेटी वर्षा के खाते में मुआवजा आ गया था, जिसको लेकर पटवारी पैसे डलवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था."

आदिवासी महिला ने की लोकायुक्त से शिकायत

पीड़ित आदिवासी महिला सगुनती ने बताया "पटवारी कहता था अगर पैसे नहीं दोगी तो मुआवजा की राशि वापस हो जाएगी. जो मुआवजा मिला था, उसी में से रिश्वत मांग रहा था. पटवारी धमकी देता था. ऐसा कई लोगों के साथ पटवारी ने किया है. महिला की शिकायत पर पहले जांच की गई. पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने प्लानिंग के अनुसार पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया.ठ