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अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, खिड़की का शीशा टूटा, यात्रियों में अफरा-तफरी

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई. मंगलवार रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस पर अचानक पथराव कर दिया. पथराव होते ही यात्रियों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लगातार पथराव जारी रहा. इस दौरान कांच के अंदर पत्थर जाने से कई यात्रियों को चोट लगी है. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अज्ञात आरोपी मौके से भाग चुके थे.

अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस में हुई पत्थरबाजी

इंदौर से अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस पर उस समय अचानक कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया, जब मंगलवार रात ट्रेन छतरपुर और टीकमगढ़ सीमा में स्थित खरगापुर के पास पहुंचने वाली थी. इस दौरान ट्रेन के ऐसी और जनरल डिब्बों में पत्थरबाजी शुरु हो गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. पत्थर इतने तेज फेंके गए कि ट्रेन की खिड़कियों के कांच टूट गए और कई यात्री घायल हो गए.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना की सूचना यात्रियों ने तुरंत रेलवे कंट्रोल और ऑन-ड्यूटी स्टाफ को दी, जिसके बाद तत्काल रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन तब तक पथराव करने वाले बदमाश भाग निकले. ट्रेन में मौजूद सफाई कर्मचारी हर्ष कुमार रावत ने बताया, " इसी ट्रेन में पिछले 2 दिनों से पत्थरबाजी हो रही है, इससे पहले 3 तारीख को भी खरगपुर और ईशानगर के बीच पथराव हुआ था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज फिर इसी ट्रेन में घटना हुई है."

ट्रेन में पत्थरबाजी से कई यात्री घायल (ETV Bharat)

मामले में रेलवे विभाग के झांसी मंडल पीआरओ मनोज कुमार ने बताया, " आरपीएफ मामले की जांच कर रही है. मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी कुछ लोगों को पत्थर फेंकते हुए हमारी टीम ने झांसी के पास से पकड़ा था. मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी."