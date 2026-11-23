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खेत में काम करते वक्त 70 फीट कुएं में गिरा ट्रैक्टर, किसान पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, बेटी ने देखा खौफनाक मंजर

खेत में काम करते वक्त 70 फीट कुएं में गिरा ट्रैक्टर ( Etv Bharat )

छतरपुर : ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हतना में रविवार को एक भीषण दुर्घटना में किसान पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे 35 वर्षीय किसान और उसका 10 वर्षीय मासूम बेटा ट्रैक्टर सहित करीब 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरे. हादसे में पिता-पुत्र दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

देर रात तक चला रेस्क्यू (Etv Bharat) 12 साल की बेटी ने देखा खौफनाक मंजर ये ह्रदय विदारक घटना खेत पर ही मौजूद मृतक की 12 साल की बेटी के सामने ही घटी. मृतक की बेटी ने बताया कि उसके पिता व भाई ट्रैक्टर पर सवार थे और खेत में जुताई कर रहे थे. अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और खेत के कुएं में गिर गया. ये देख 12 साल की मासूम की चीखें निकल गई और उसने दौड़कर अपने बड़े पापा और गांव के लोगों को जानकारी दी.