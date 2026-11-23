खेत में काम करते वक्त 70 फीट कुएं में गिरा ट्रैक्टर, किसान पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, बेटी ने देखा खौफनाक मंजर
मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 7:19 AM IST
छतरपुर : ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हतना में रविवार को एक भीषण दुर्घटना में किसान पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे 35 वर्षीय किसान और उसका 10 वर्षीय मासूम बेटा ट्रैक्टर सहित करीब 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरे. हादसे में पिता-पुत्र दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.
12 साल की बेटी ने देखा खौफनाक मंजर
ये ह्रदय विदारक घटना खेत पर ही मौजूद मृतक की 12 साल की बेटी के सामने ही घटी. मृतक की बेटी ने बताया कि उसके पिता व भाई ट्रैक्टर पर सवार थे और खेत में जुताई कर रहे थे. अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और खेत के कुएं में गिर गया. ये देख 12 साल की मासूम की चीखें निकल गई और उसने दौड़कर अपने बड़े पापा और गांव के लोगों को जानकारी दी.
देर रात तक चला रेस्क्यू
घटना की जानाकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं, पुलिस की टीमें ने रेस्क्यू शुरू किया लेकिन पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. कुएं की गहराई और उसमें भरे पानी के कारण रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी. देर रात तक चले बचाव अभियान के बाद दोनों के शव बाहर निकाले जा सके.
इसके बाद ट्रैक्टर को भी कुएं से बाहर निकाला गया. पुलिस के मुताबिक इस हादसे में ग्राम हतना निवासी संतोष यादव (35) व उनके 10 वर्षीय बेटे दुर्गेश यादव की मौत हो गई है. दोनों जंगल हार स्थित खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे.
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क्रैन से निकाला गया ट्रैक्टर, गोताखोरों ने निकाले शव
ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक शर्मा के मुताबिक, '' खेत में पास ही पानी दे रहे संतोष के बड़े भाई देशराज यादव से सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, इसके बाद ट्रैक्टर और कुएं में गिरे पिता-पुत्र को बाहर निकालने के लिए क्रेन मशीन और गोताखोरों को बुलाया गया. आधी रात तक चले रेस्क्यू में पिता-पुत्र के शव बाहर निकाले गए हैं.
शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हादसे की जांच की जा रही है.'' वहीं, इस ह्रदय विदारक घटना की जानकारी लगते ही छतरपुर विधायक ललिता यादव भी मौके पर पहुंचीं ओर परिवार को सांत्वना दी हर संभव मदद का भरोसा दिया.
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