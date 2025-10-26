ETV Bharat / state

सत्यनाराण कथा सुनने बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे ग्रेट खली, टेबल पर खड़े हो धीरेंद्र शास्त्री ने खिंचाई फोटो

बागेश्वर धाम में चल रही सत्यनारायण कथा में शामिल हुए रेसलर द ग्रेट खली. लोगों से सनातन पदयात्रा में शामिल होने की अपील की.

BAGESHWAR DHAM SATYANARAYAN KATHA
सत्यनाराण कथा सुनने बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे ग्रेट खली (ETV Bharat)
छतरपुर: बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय सत्यनारायण की कथा चल रही है. पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी जन्मस्थली पर अपने मुखारविंद से सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं. इस दौरान कई सेलिब्रिटी धीरेंद्र शास्त्री के पैतृक घर पहुंच रहे हैं. रविवार को देश के जाने माने रेसलर द ग्रेट खली भी पहुंचे. अपने बीच में खली को देख भक्तों में उत्साह बढ़ गया. ग्रेट खली ने लोगों से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू पद यात्रा में शामिल होने की अपील की.

'जो सहता है, वही जीतता है'

तीन दिवसीय कथा के दूसरे दिन कथा में बद्रीनाथ धाम से पूज्य बालक योगेश्वर दास महाराज और वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज की उपस्थिति रही. इंद्रेश उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में बागेश्वर महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि जो सहता है, वही जीतता है. वहीं इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने द ग्रेट खली के साथ चर्चा की. फोटो खिंचवाई गई, द ग्रेट खली के साथ बागेश्वर बाबा ने टेबल पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई. वहीं वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज भी मौजूद रहे.

Great Khali Bageshwar Dham
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने टेबल पर खड़े होकर खिंचवाई फोटो (ETV Bharat)

ग्रेट खली ने सनातन यात्रा में शामिल होने की अपील की

ग्रेट खली ने धाम पर पहुंचकर पहले बालाजी का आशीर्वाद दिया और महाराज का आशीर्वाद लेने के साथ फोटो भी खिंचवाई. ग्रेट खली ने सभी सनातन प्रेमियों से कहा कि वह बागेश्वर महाराज की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन जाने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हो, क्योंकि यह पदयात्रा महाराज सभी सनातन प्रेमियों के लिए कर रहे हैं. महाराज जिन संकल्प को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, वे संकल्प हम सबके हैं.

