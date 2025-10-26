सत्यनाराण कथा सुनने बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे ग्रेट खली, टेबल पर खड़े हो धीरेंद्र शास्त्री ने खिंचाई फोटो
बागेश्वर धाम में चल रही सत्यनारायण कथा में शामिल हुए रेसलर द ग्रेट खली. लोगों से सनातन पदयात्रा में शामिल होने की अपील की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 6:40 PM IST
छतरपुर: बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय सत्यनारायण की कथा चल रही है. पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी जन्मस्थली पर अपने मुखारविंद से सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं. इस दौरान कई सेलिब्रिटी धीरेंद्र शास्त्री के पैतृक घर पहुंच रहे हैं. रविवार को देश के जाने माने रेसलर द ग्रेट खली भी पहुंचे. अपने बीच में खली को देख भक्तों में उत्साह बढ़ गया. ग्रेट खली ने लोगों से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू पद यात्रा में शामिल होने की अपील की.
'जो सहता है, वही जीतता है'
तीन दिवसीय कथा के दूसरे दिन कथा में बद्रीनाथ धाम से पूज्य बालक योगेश्वर दास महाराज और वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज की उपस्थिति रही. इंद्रेश उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में बागेश्वर महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि जो सहता है, वही जीतता है. वहीं इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने द ग्रेट खली के साथ चर्चा की. फोटो खिंचवाई गई, द ग्रेट खली के साथ बागेश्वर बाबा ने टेबल पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई. वहीं वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज भी मौजूद रहे.
- चेलों के चरित्र पर चिंतित बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, यही लोग गुरु की लुटिया डुबोते हैं
- बाबा बागेश्वर बोले- गुरु का आदेश सर आंखों पर, धाम में VIP लोगों से नहीं मिलेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
ग्रेट खली ने सनातन यात्रा में शामिल होने की अपील की
ग्रेट खली ने धाम पर पहुंचकर पहले बालाजी का आशीर्वाद दिया और महाराज का आशीर्वाद लेने के साथ फोटो भी खिंचवाई. ग्रेट खली ने सभी सनातन प्रेमियों से कहा कि वह बागेश्वर महाराज की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन जाने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हो, क्योंकि यह पदयात्रा महाराज सभी सनातन प्रेमियों के लिए कर रहे हैं. महाराज जिन संकल्प को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, वे संकल्प हम सबके हैं.