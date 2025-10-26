ETV Bharat / state

सत्यनाराण कथा सुनने बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे ग्रेट खली, टेबल पर खड़े हो धीरेंद्र शास्त्री ने खिंचाई फोटो

छतरपुर: बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय सत्यनारायण की कथा चल रही है. पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी जन्मस्थली पर अपने मुखारविंद से सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं. इस दौरान कई सेलिब्रिटी धीरेंद्र शास्त्री के पैतृक घर पहुंच रहे हैं. रविवार को देश के जाने माने रेसलर द ग्रेट खली भी पहुंचे. अपने बीच में खली को देख भक्तों में उत्साह बढ़ गया. ग्रेट खली ने लोगों से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू पद यात्रा में शामिल होने की अपील की.

'जो सहता है, वही जीतता है'

तीन दिवसीय कथा के दूसरे दिन कथा में बद्रीनाथ धाम से पूज्य बालक योगेश्वर दास महाराज और वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज की उपस्थिति रही. इंद्रेश उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में बागेश्वर महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि जो सहता है, वही जीतता है. वहीं इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने द ग्रेट खली के साथ चर्चा की. फोटो खिंचवाई गई, द ग्रेट खली के साथ बागेश्वर बाबा ने टेबल पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई. वहीं वृंदावन के प्रख्यात कथा व्यास पूज्य इंद्रेश महाराज भी मौजूद रहे.