बुंदेलखंडी महिलाओं के बने मिट्टी के प्रोडक्ट मचा रहे धूम, डिजाइन देख विधायक-कलेक्टर चौंके

छतरपुर की महिलाएं मिट्टी के उत्पाद बनाकर देश और विदेश में बना रहीं पहचान, बुंदेलखंड की विलुप्त हो रही कला से कर रहीं बंपर कमाई.

CHHATARPUR TERRACOTTA ART
आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रही बुंदेलखंड की महिलाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 11:51 AM IST

5 Min Read
छतरपुर: महिलाओं का एक समूह मिट्टी के उत्पाद बनाकर देश और विदेश में अपनी पहचान बना रहा है. जिसमें मिट्टी से आकर्षक खिलौने, बर्तन और सजावटी सामान महिलाएं बनाती है. यह बुंदेलखंड की पुरानी और विलुप्त कला है. जिसे गांव की महिलाएं आज भी जीवित रखे हुए हैं, जो कला की पहचान और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक है. गांव की महिलाएं इस कला के जरिये PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं.

मंत्री और कलेक्टर ने की खरीदारी

छतरपुर में इन दिनों मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन चल रहा था, आयोजन में मध्य प्रदेश प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार और जिला कलेक्टर सहित कई हस्तियां पहुंची है. आयोजन के बाद जब मंत्री सहित कलेक्टर बाहर निकले और महिलाओं द्वारा लगाई गई दुकानों को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए. महिलाओं से खरीदारी करना शुरू कर दिया, ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाये गए मिट्टी के सजावटी सामान को देखकर मंत्री-कलेक्टर सभी हैरान रह गए.

लोकल फॉर वोकल को मिल रहा बढ़वा (ETV Bharat)

पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

छतरपुर में टेराकोटा कला की परंपरा सदियों पुरानी है, यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है. यहां की टेराकोटा कला कई रुपों और डिजाइनों में देखी जा सकती है, जो पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है. टेराकोटा सामान बनाने और बेचने वाली महिलाएं प्रजापति समाज से आती हैं. चन्दनगर इलाके के कई गांवों में महिलाओं का समूह टेराकोटा से पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सजावट का सामान बनाती है. इसकी दुनियाभर में डिमांड है.

क्या है टेराकोटा कला

टेराकोटा कला में विशेष प्रकार की लाल मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसे नदियों के किनारे से निकाला जाता है, इस मिट्टी को सुखाकर और गूंथकर मूर्तियां सहित विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान का निर्माण किया जाता है. इससे देवी-देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया जाता है. इसमें गणेशजी, लक्ष्मीजी, दुर्गाजी प्रमुख हैं.

MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY
छतरपुर की महिलाएं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाकर कर रही कमाई (ETV Bharat)

घरों की सजावट में निभाती है प्रमुख भूमिका

यह मूर्तियां पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती हैं. टेराकोटा कारीगर विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं भी बनाते हैं. जैसे फूलदान, दीवार पर लगाने वाली कलाकृतियां, दीपक और जानवरों की आकृतियां जो आकर्षण का केंद्र रहती है. ये वस्तुएं घरों की सजावट के लिए प्रमुख भूमिका निभाती हैं.

आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहीं बुंदेलखंड की महिलाएं

वहीं छतरपुर के राजनगर विकासखंड के चन्दनगर, बमीठा, बामारी, धामना, टौरिया, पीरा सहित कई गांव हैं, जहां आज भी प्रजापति समाज के लोग प्रशासन की मदद से अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं और आत्मनिर्भर बने हुए हैं. टेराकोटा की कला प्राचीन समय से ही चली आ रही है. कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को सीखते और आगे बढ़ाते रहे हैं. टेराकोटा का उपयोग पुराने समय से मंदिरों और महलों की सजावट के लिए भी किया जाता रहा है.

chhatarpur BUNDELKHAND ANCIENT ART
बुंदेलखंड की महिलाएं कर रही बंपर कमाई (ETV Bharat)

कला पर निर्भर हुई आजीविका

टेराकोटा कला में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है. आमतौर पर ये वस्तुएं अपनी प्राकृतिक मिट्टी के रंग में ही रखी जाती हैं, लेकिन कभी-कभी इन पर हल्का रंग भी लगाया जाता है. छतरपुर के कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका इस कला पर निर्भर बनी हुई है. विभिन्न मेलों और बाजारों, सहित देश-विदेश में बुंदेली महिलाओं के हाथों बने मिट्टी के प्रोडेक्ट धूम मचा रहे हैं.

लोकल फॉर वोकल को मिल रहा बढ़वा

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का कहना है कि "हमारे राजनगर विकासखंड में कई गांव हैं, महिला स्व-सहायता समूह विभिन्न प्रकार के टेराकोटा के अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं. महिलाएं पहले ये सब काम अपने साधन से करती थीं. बाद में प्रशासन और सरकार की वित्तीय मदद से मशीनें खरीद ली हैं. अब 3 से 4 महिला स्व-सहायता साथ-साथ काम करती हैं. उनकी कला को शासन के सहयोग से देश भर में पहुंचाया जा रहा है. परिवार आत्मनिर्भर बन रहा है, लोकल फॉर वोकल को बढ़वा भी मिल रहा है."

महिलाएं कर रहीं बंपर कमाई

छतरपुर के ऑडिटोरियम में आयोजन के दौरान अपनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगाने वाली गीता प्रजापति बताती है कि "यह उनका पुश्तैनी काम है. घरों की सजावट और किचन का सामान बेचते हैं. यह देश के कोने-कोने में लगने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से बेचा जाता है. हम लोगों को अच्छी खासी आय भी होती है."

आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्याम गौतम बताते हैं कि "पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है. उसी तर्ज पर काम किया जा रहा है. महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में काम चल रहा है. वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है. छोटे-छोटे बहुत से उत्पाद बनते हैं. टेराकोटा से बनने बाले उत्पाद को सरकार और प्रशासन मदद कर रहा है. उनके बने समान को बाजार उपलब्ध करवा रहा है. इनका समान देश विदेश में पहुच रहा है और महिलाये आत्मनिर्भर बन रही हैं."

