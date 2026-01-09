छतरपुर में गिरा मंदिर का निर्माणाधीन गेट, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल
छतरपुर के नौगांव थाना इलाके में गिरा मंदिरा का निर्माणाधीन गेट, एक मजदूर की मौत, 2 जख्मी, चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन.
January 9, 2026
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ी घटना सामने आई है. जहां एक मंदिर का निर्माणाधीन गेट अचानक भरभरा कर गिर गया. मलब में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम एंबुलेंस और JCV के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि घटना में 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं बाकी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया.
मंदिर का निर्माणाधीन गेट भरभराकर गिरा
छतरपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर नौगांव थाना इलाके में धौररा मंदिर का निर्माणाधीन गेट भरभरकर गिरा गया, जिसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गेट के गिरते ही चीख पुकार शुरू हो गई. आशंका है कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. वहीं एसडीएम जीएस पटले पुलिस टीम और नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मलबे में दबे हुए मजदूरों को बाहर निकलने का काम तेजी से शुरू किया गया.
घटना में 1 मजदूर की मौत, 2 को अस्पताल पहुंचाया
SDM जीएस पटेल ने बताया "1 मजदूर राममिलन बुनकर की मौत हो गई है. जबकि 2 मजदूर भन्नु कुशवाहा और संतोष अहिवाल घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. बाकी मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है. यह निर्माण नौगांव नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा था. यह हनुमान जी का प्रसिद्ध धौर्रा मंदिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थापित है." कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने मृतक के परिजन को 20 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी मातादीन साहू ने बताया "मसाला डालते समय पाड़ टूट गई, जिससे गेट गिर गया और मजदूर भी गिर गए. अभी दो लोगों को निकाला गया है. वहीं नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया "एक गेट बन रहा था, जो गिर गया. मामले की जांच की जा रही है.