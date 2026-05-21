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छतरपुर में मास्टर साहब ने पहले पी शराब फिर निकले जनगणना करने, बीच सड़क किया आराम

छतरपुर में शराब के नशे में जनगणना करने निकला शिक्षक, बीच सड़क पर करने लगा विश्राम. ग्रामीणों में भारी आक्रोश. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR DRUNK TEACHER
छतरपुर में शराब के नशे में जनगणना करने निकला शिक्षक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: शिक्षक जगत को शर्मसार करने वाली तस्वीर छतरपुर से सामने आई है. यहां अक्टोहा गांव स्थित प्राथमिक कन्या पाठशाला के मास्टर साहब का एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. लवकुशनगर जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले इस शासकीय विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्रधानाध्यापक कालीचरण अहिरवार ड्यूटी के वक्त नशे की हालत में सड़क पड़े दिखाई दिये. मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी है. इन शिक्षक की ड्यूटी जनगणना के लिए लगाई गई है.

आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित शिक्षक अक्सर शराब के नशे में ही स्कूल पहुंचते हैं, जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है. ग्रामीणों ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

शराब के नशे में सड़क पर पड़े मिले धुत शिक्षक (ETV Bharat)

नशे में धुत शिक्षक सड़क पर आराम करते दिखे

आरोप है कि अक्टोहा प्राथमिक कन्या पाठशाला के प्रभारी प्रधानाध्यापक कालीचरण अहिरवार उर्फ कारेलाल 20 मई को जनगणना ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में सड़क किनारे सोते दिखाई दिये. इस दौरान ग्रामीणों ने नशे में धुत शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक जनगणना का कार्य छोड़ शराब के नशे में चूर दिखाई दिए.

CHHATARPUR HEADMASTER DRUNK IN CHHATARPUR
मास्टर साहब बीच सड़क पर करने लगे विश्राम (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने अधिकारियों को सौंपा शिकायत पत्र

जानकारी के अनुसार, शिक्षक कालीचरण अहिरवार की ड्यूटी जनगणना में लगाई गई थी लेकिन शिक्षक जनगणना का काम छोड़कर शराब के नशे में डूबे नजर आए. स्थानीय ग्रामीण मंगल सिंह ने कहा, "मास्टर साहब स्कूल भी शराब के नशे में धुत हो कर आते हैं, जब भी जनगणना करने गांव में निकलते हैं तो शराब के नशे में धुत रहते हैं. आरोपी शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए."

जिला शिक्षा अधिकारी कौशल सिंह ने कहा, "नशे में धुत एक शिक्षक का वीडियो सामने आया है, जिसमें मास्टर नशे में बेहोश नजर आ रहे हैं. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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