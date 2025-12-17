ETV Bharat / state

छतरपुर में न टीचर स्कूल पहुंची न क्लास लगी, घंटों इंतजार करते रहे बच्चे, जानवर खा गए मिड डे मील

शिक्षक नहीं पहुंचे स्कूल, इंतजार करते रहे बच्चे प्रदेश में शिक्षा के सुधार और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार करोड़ों का फंड जिलों को देती है. जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके. लेकिन छतरपुर जिले के शिक्षक सरकारी की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला देवगांव में बच्चे स्कूल पहुंचे लेकिन शिक्षिक गायब रही. बच्चे टीचर का घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन शिक्षका नहीं आईं.

छतरपुर: सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. लेकिन छतरपुर जिले में पदस्थ शिक्षक शिक्षा व्यववस्था को चौपट करने में लगे हैं. तभी तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और बच्चों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है. शिक्षकों की लापरवाही ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई ठप कर दी, बल्कि सरकार की महत्वाकांक्षी मिड-डे मील योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला छतरपुर के सरकारी स्कूल का है. जहां स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचे और बच्चे घंटों उनका इंतजार करते रहे. अंत में उनके लिए बना खाना जानवरों को खिलाना पड़ा और बच्चे घर वापस लौट गए.

घर लौटे बच्चे, जानवरों ने खाया मिड डे मील

शिक्षिक राधा रैकवार स्कूल में पदस्थ हैं, लेकिन राधा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहीं और बच्चे स्कूल के बाहर ताला खुलने का घंटों इंतजार करते रहे. लेकिन जब कोई नहीं आया तो मायूस होकर सभी बच्चे एक-एक कर घर लौट गए. शिक्षक की गैरहाजिरी के कारण पूरी शिक्षण व्यवस्था ठप रही. सबसे गंभीर स्थिति तब सामने आई जब बच्चों के लिए मिड-डे मील योजना के तहत जो भोजन तैयार किया गया था वह वितरित ही नहीं हो सका. शिक्षिका की अनुपस्थिति में बच्चों को खाना परोसने वाला कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था. अंततः मजबूरी में स्कूल परिसर में बना यह भोजन जानवरों को खिला दिया गया.

स्कूल में लटका रहा ताला (ETV Bharat)

यह घटना न केवल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि बच्चों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर चिंता पैदा करती है. वहीं, मामले की जानकारी लगते ही संकुल प्राचार्य ने संबंधित लापरवाह शिक्षिका को नोटिस देने की बात कही है. जिला शिक्षाधिकारी ने कारवाई करने की बात कही है. वहीं, अब ग्रामीण और छात्रों के परिजनों में आक्रोश पनप रहा और शिक्षिका पर कार्यवाही की मांग की है.

मिड डे मील जानवरों ने खाया (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की टीचर बदलने की बात

देवगांव के रहने वाले कैलाश शर्मा ने बताया, ''यह रोज की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है. यह काम प्रति दिन का है. हमारी मांग है की मैडम का यहां से ट्रासफर कर दिया जाए और कोई दूसरा शिक्षक यहां पदस्थ किया जाए. मैडम जब आती हैं तो भी पढ़ाई नहीं होती, वह अपना मोबाइल चलाने में लगी रहती हैं.''

अधिकारी ने शिक्षिका को नोटिस देकर मांगा जवाब

संकुल प्राचार्य आरके सोनी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया, ''मैडम द्वारा कोई छुट्टी नहीं ली गई, मुझे गांव के ही लोगों ने आकर सूचना दी है. मैडम को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.''