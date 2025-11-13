ETV Bharat / state

ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! मध्य प्रदेश को छतरपुर से मिले 2 जज, न्याय करेंगे दीपेश और ताशा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को जारी किया सिविल जज परीक्षा का परिणाम, छतरपुर को मिले 2 जज,दीपेश और ताशा ने पाई सफलता.

MP HIGH COURT CIVIL JUDGE RESULT
सिविल जज परीक्षा में छतरपुर से निकले 2 जज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: कुछ कर गुजरने का जुनून और उस जुनून के लिए सच्ची लगन व समर्पण सफलता के दरवाजे खोल ही देती है. सही दिशा में आपका की गई मेहनत और ऊर्जा खराब नहीं जाती है. ऐसे कई उदाहरण आए दिन देशभर के अलग-अलग हिस्सों में देखने मिलते हैं. जहां कोई पढ़ाई, कोई स्पोर्ट्स, कोई साइंटिस्ट, कोई फिल्मी दुनिया तो कोई राजनीति में नाम कमाता है. इसी तरह का नजारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी फिर देखने मिला. यहां एक बेटी और बेटे ने जज बन कर गांव का नाम रोशन किया है.

सिविल जज भर्ती 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित

छतरपुर शहर में रहने वाले अवस्थी परिवार और परमार परिवार में उस समय खुशियों की बहार आ गई, जब सिविल जज 2022 का परीक्षा परिणाम आया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित किया. जिसमें छतरपुर से दीपेश अवस्थी और ताशा परमार ने सफलता हासिल पाई है. परिणाम आते ही दोनों परिवार खुशी के मारे झूमने लगे. मिठाई बांटना शुरू हो गया. घर के बाहर अतिशबाजी हुई. दोनों परिवार ने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हुए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया.

MP HC CIVIL JUDGE 2022 RESULT
सिविल जज भर्ती 2022 परीक्षा का रिजल्ट (ETV Bharat)

दीपेश ने 30वीं और ताशा ने पाई 28वीं रैंक

रेडियो कॉलोनी के रहने वाले करोबारी दीपेश अवस्थी ने 2022 के परिणाम में 30वी रैंक हासिल की है. दीपेश अवस्थी पिछले डेढ़ साल से छतरपुर न्यायालय में रहकर वकालत कर रहे थे. वहीं छतरपुर के माधोपुर गांव की रहने वाली ताशा परमार ने 28वी रैंक पाई है. गांव की बेटी ने जज बनकर नाम रोशन किया है. छतरपुर जिले को एक साथ दो जज मिल गए हैं.

CHHATARPUR TASHA 28TH CIVIL JUDGE
सिविल जज भर्ती 2022 परीक्षा का रिजल्ट (ETV Bharat)

क्या बोले जज दीपेश अवस्थी

दीपेश अवस्थी ने बताया " सिविल जज भर्ती 2022 का परिणाम बुधवार को आया, मेरी 30वी रैंक आई है. मैं लगातार छतरपुर न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रहा था. दीपेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरु को दिया है."

CHHATARPUR TASHA 28TH CIVIL JUDGE
अपने परिवार के साथ ताशा परमार (ETV Bharat)

क्या बोली ताशा परमार

वहीं जब छतरपुर के माधोपुर गांव की रहने वाली ताशा परमार ने बताया कि "मेरे ताऊ और पिताजी का बहुत सपोर्ट था. हम लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे. उसी का परिणाम आया है,जो सफलता मिली है.

TAGGED:

MP HC CIVIL JUDGE 2022 RESULT
CHHATARPUR GET 2 JUDGES
CHHATARPUR TASHA 28TH CIVIL JUDGE
CHHATARPUR DEEPESH 30TH RANK JUDGE
MP HIGH COURT CIVIL JUDGE RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

रायसेन की जामवंत गुफा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, जानें भगवान श्रीकृष्ण से इसका क्या है कनेक्शन

ब्लैक फंगस ने छीना 52 लोगों का जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों की 3डी प्रिंटिंग तकनीक से लौटी मुस्कान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.