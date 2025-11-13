ETV Bharat / state

ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! मध्य प्रदेश को छतरपुर से मिले 2 जज, न्याय करेंगे दीपेश और ताशा

सिविल जज परीक्षा में छतरपुर से निकले 2 जज ( ETV Bharat )

छतरपुर: कुछ कर गुजरने का जुनून और उस जुनून के लिए सच्ची लगन व समर्पण सफलता के दरवाजे खोल ही देती है. सही दिशा में आपका की गई मेहनत और ऊर्जा खराब नहीं जाती है. ऐसे कई उदाहरण आए दिन देशभर के अलग-अलग हिस्सों में देखने मिलते हैं. जहां कोई पढ़ाई, कोई स्पोर्ट्स, कोई साइंटिस्ट, कोई फिल्मी दुनिया तो कोई राजनीति में नाम कमाता है. इसी तरह का नजारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी फिर देखने मिला. यहां एक बेटी और बेटे ने जज बन कर गांव का नाम रोशन किया है.

सिविल जज भर्ती 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित

छतरपुर शहर में रहने वाले अवस्थी परिवार और परमार परिवार में उस समय खुशियों की बहार आ गई, जब सिविल जज 2022 का परीक्षा परिणाम आया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित किया. जिसमें छतरपुर से दीपेश अवस्थी और ताशा परमार ने सफलता हासिल पाई है. परिणाम आते ही दोनों परिवार खुशी के मारे झूमने लगे. मिठाई बांटना शुरू हो गया. घर के बाहर अतिशबाजी हुई. दोनों परिवार ने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हुए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया.

सिविल जज भर्ती 2022 परीक्षा का रिजल्ट (ETV Bharat)

दीपेश ने 30वीं और ताशा ने पाई 28वीं रैंक