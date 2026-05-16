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छतरपुर के छोटे से गांव के छोरे का बॉलीवुड में कमाल, कॉमेडी फिल्म 'I.I.Z' रिलीज

छतरपुर के पिपट गांव के गरीब परिवार से निकले सुभाष परिवार ने अपने अभिनय के दम पर अलग मुकाम बनाया.

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हास्य कलाकार जॉनी लीवर के साथ सुभाष अहिरवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर : कहते है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते है. इस कहावत को सार्थक करते हुए छतरपुर जिले के छोटे से गांव पिपट के रहने वाले किसान के बेटे सुभाष अहिरवार ने नई इबारत लिखी है. सुभाष अहिरवार फ़िल्मी दुनिया में धीरे-धीरे कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं. बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं. 15 मई को देशभर में उनकी फ़िल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम I.I.Z यानी इंडियन इंस्टिट्यूट जॉम्बीज है.

कई वेब सीरिज में काम कर चुके हैं सुभाष

इस फ़िल्म में सुभाष अहिरवार ने अहम भूमिका निभाई है. पिछले दो साल से सुभाष अहिवार मुंबई में सक्रिय हैं और कई वेब सीरीज व फिल्मों का हिस्सा बने हैं. मशहूर सितारों के साथ स्क्रीन भी शेयर की हैं. सुभाष​ अहिरवार की नई फिल्म ‘I.I.Z’ देशभर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है. फ़िल्म में मुख्य भूमिका में मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर के बेटे जेस्सी लीवर हैं. मुंबई के लो ग्रेविटी प्रोडक्शन हाउस​ ने इस फ़िल्म को बनाया है तो वहीं इस के निर्देशक गगनजीत और आलोक द्विवेदी हैं.

बॉलीवुड कलाकार सुभाष अहिरवार (ETV BHARAT)

रंगमंच से अभिनय की बारीकियां सीखीं

छतरपुर के छोटे से गांव से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले सुभाष की सफलता से पूरे जिला खुश है. सुभाष ने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आती है, उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के उभरते हुए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है. ​सुभाष अहिरवार के अभिनय की शुरुआत छतरपुर और भोपाल के रंगमंच थिएटर से शुरू हुई. उन्होंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय (MP SD) से अभिनय की बारीकियां सीखीं.

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कई वेब सीरिज में काम कर चुके सुभाष (ETV BHARAT)

दो साल पहले मुंबई पहुंचे और छा गए

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रंगमंच से अभिनय की बारीकियां सीखीं सुभाष अहिरवार ने (ETV BHARAT)

इसके बाद सुभाष अहिरवार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम सेंटर रेपर्टरी में काम करते हुए अपने कौशल को और अधिक निखारा. पिछले दो साल से सुभाष मुंबई में सक्रिय हैं और कई वेब सीरीज व फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. सुभाष अहिरवार कहते हैं "उनकी नई फिल्म छतरपुर के JP सिनेमा सहित देश के सभी सिनेमा घरों में रिलीज हुई है. बहुत ही शानदार फिल्म है. एक बार जरूर देखें."

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