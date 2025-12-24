ETV Bharat / state

बांग्लादेश नृशंसता पर छतरपुर SI का खौला खून, बोले-उनकी भाषा में देना चाहिए जवाब

बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ छतरपुर में उठी आवाज, थाना प्रभारी ने वीडियो जारी कर जताया विरोध,पूर्व DGP की राय.

बांग्लादेश नृशंसता पर छतरपुर SI का खौला खून (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:33 PM IST

छतरपुर: बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. हाल ही में मयमनसिंह में कपड़ा कारखाने के मजदूर दीपूचंद्र दास की निर्मम हत्या की गई. दीपूचंद्र दास की हत्या के बाद से ही भारत में आक्रोश का माहौल है. देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश सरकार के पुतले जलाए जा रहे हैं. वहीं छत्तरपुर के ओरछा रोड थाने में पदस्थ थाना प्रभारी ने भी एक वीडियो बनाया. जिसमें उन्होंने हिंदुओं की संदेश दिया है. क्या कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह संदेश दे सकता है, इस पर पूर्व डीजीपी ने अपनी राय दी.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ छत्तरपुर में भी बजरंग दल ने विरोध जताया और बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया. छत्रशाल चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. इस बीच ओरछा रोड थाने में पदस्थ थाना प्रभारी दीपक यादव ने भी वीडियो जारी कर संदेश दिया है. उन्होंने वीडियो में कहा कि "बांग्लादेश में सरेआम फांसी, हिंदू युवक की नृशंस हत्या, फिर उसको जिंदा जलाया गया, ऐसा लगता है हम मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सोचते हैं, लेकिन जिन लोगों का जानवरों जैसा व्यहार है, हमे उनकी ही भाषा में उसी तरीके से बात की जानी चाहिए. तब उनकी बुद्धि खुलेगी."

थाना प्रभारी दीपक यादव का वीडियो (ETV Bharat)

इस दौरान थाना प्रभारी ने इतिहास की भी कई बात को दोहराया. थाना प्रभारी दीपक यादव के वीडियो को लेकर जब उनसे बात की गई तो, उन्होंने कहा कि "इनका क्या इलाज है, हमें और सरकारों को सोचना होगा."

पूर्व DGP ने बांग्लादेश हिंसा पर जताई आपत्ति

थाना प्रभारी के वीडियो को लेकर पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि "बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है. उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. साथ ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और इसे रोकें.

विरोध दर्ज कराना विदेश मंत्रालय का काम

भारत के आम नागरिकों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए. जिससे भारत के आंतरिक मामलों में, भारतीय समाज के बीच आपसी भाईचारे, गंगा-जमुनी तहज़ीब और देश की शांति एवं कानून-व्यवस्था को खतरा पहुंचे या नुकसान हो. विरोध दर्ज कराना विदेश मंत्रालय का कार्य है और विरोध उसी के माध्यम से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि भारत के कुछ नागरिक इसी घटना को लेकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं. यहां तक कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी भी भावनाओं में बहकर सांप्रदायिक रेखा को अपनाते हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है.

सरकारी कर्मचारी-अधिकारी करें संविधान अनुसार काम

जो भी अधिकारी हो, उसे संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे समाज में अशांति फैले. समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है और विशेष रूप से पुलिस की. उन्हें उसी संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसकी वे शपथ लेते हैं. आज कई अधिकारी/कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के अनुसार, उन्हें खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं. जो पूरी तरह गलत है. उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संविधान के अनुसार निष्पक्ष होकर करना चाहिए और हर वह कार्य करना चाहिए, जिससे समाज में शांति बनी रहे और शांति भंग न हो."

